Il make-up perfetto di Federica Panicucci

07:00 - Gli anni a lei sembrano proprio non passare. La sua pelle fresca e vellutata e i suoi lunghi capelli da fatina fanno dimenticare il passare del tempo. Magra e sempre in forma, Federica Panicucci ha compiuto gli anni di recente. Segno zodiacale Scorpione, tenace e caparbia, la conduttrice di Mattino 5 ha festeggiato con amici e colleghi al MIB a Milano in una festa tra musica e divertimento.

Bella nell’abito indossato colorato di Fausto Puglisi, la sera del suo compleanno Federica Panicucci ha optato per un trucco semplice e raffinato, con un’attenzione particolare alla base e un rossetto rosso fuoco. Il trucco con cui siamo abituati a vederla però è perlo più televisivo, per cui l'incarnato risulta uniforme e senza difetti.



Il fondotinta deve essere ad alta coprenza, per creare luminosità e un incarnato perfetto. L’effetto “pelle di porcellana” è data dai siliconi del fondotinta stesso e non è certo per un make-up quotidiano, perché si noterebbe alla luce del sole l'effetto artificiale. Le labbra sono quasi sempre colori pastello naturali, così come gli occhi, con ombretti sfumati tra rosa pesca e marrone chiaro, per far risaltare gli occhi.