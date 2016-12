Il make-up per sembrare vere e proprie principesse

07:00 - Quando è stata l’ultima volta che vi siete sentite principesse? È passato molto tempo? A volte si pensa che siano gli altri a doverci far sentire importanti e invece possiamo partire da noi stesse, semplicemente prendendoci un po’ più cura di noi e volendoci un po’ più di bene. Tutto questo crea fiducia e voglia di andare nel mondo, quindi, mie principesse, il make-up che vi propongo oggi è tutto per voi: rosa su occhi, guance e bocca. Un trucco principesco per donne disposte a cambiare e rinnovarsi.







Applicate un fondotinta compatto con l’apposita spugnetta, stando bene attente a distribuire il prodotto equamente su tutto il viso. Poi costruite una linea netta sugli occhi con una matita nera da sfumare leggermente. Ora aggiungete un tocco di ombretto rosa iridescente nella parte iniziale dell’occhio e un ombretto bianco su tutta la palpebra, poi, con un pennellino, applicate il fard rosa in crema gel nella parte esterna dell’occhio. Il risultato sarà quello di un ombretto, ma non scolorirà durante la giornata. Per creare il punto luce aggiungete un ombretto argento sotto le sopracciglia. Applicate la matita nera anche sotto l’occhio, dentro e fuori, e aggiungete un pizzico di ombretto argento sopra la matita, l’effetto sarà sorprendente.



Ora pulite e schiarite le occhiaie con un correttore. Il correttore serve a rifinire il make-up e a eliminare i segni di stanchezza. Applicate ora il fard in crema gel rosa sulle guance con un pennello e sulle labbra un rossetto rosa e un gloss trasparente brillante. Per ultimo applicate un mascara nero molto intenso.