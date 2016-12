Il make-up per chi porta gli occhiali

07:00 - Portate gli occhiali? Io sì, dalla prima elementare, li metto solo per leggere e scrivere, ma sono davvero indispensabili ormai. Ho molte amiche, però, che non potrebbero vivere senza e che portano gli occhiali sempre. Mia sorella in primis, ma si lamentano perché non sanno mai come truccarsi. Certo, la lente dell’occhiale fa un po’ da schermo e cancella il make-up, ma niente paura, basta capire quali sono i colori adatti per far risaltare l’occhio anche dietro la lente e il gioco è fatto. Ecco quindi un trucco molto colorato e un po’ stile anni ’80, perfetto per chi porta le lunettes, come direbbero i francesi.



Stendete un fondotinta compatto su tutto il viso con una spugnetta e, siccome il centro di questo make-up sono gli occhi, applicate su tutta la palpebra un ombretto satinato color oro, poi, con un pennellino, aggiungete un ombretto blu opaco su tutta la parte superiore. Per dare maggior luce al trucco aggiungete un pizzico di ombretto oro anche sotto le sopracciglia. Se volete proprio esagerare, applicate in maniera generosa un ombretto rosa opaco nella parte finale dell’occhio.



Per impreziosire, lo sguardo stendete l’eyeliner nero e applicate tre mascara: il primer, una crema che protegge, nutre e idrata le ciglia, il mascara nero, che pettina le ciglia, e quello volumizzante. Aggiungete una matita nera resistente all’acqua sotto l’occhio e dentro una matita bianca, renderà l’occhio più grande e luminoso. Applicate il mascara nero anche sulle ciglia inferiori, disegnate le sopracciglia e applicate l’illuminante sotto l’occhio per definire il make-up.