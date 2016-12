Il make-up per chi ha i capelli rossi

07:00 - Se c’è un colore di capelli che adoro, ma che purtroppo mi sta davvero malissimo, è il rosso. È un colore così sensuale e che spesso in gioventù ho provato sui miei capelli, ma con risultati davvero pessimi. Ho invece una cara amica d’infanzia, Chicca, che ha splendidi capelli rossi con tanto di lentiggini. Lei si è sempre lamentata perché sin da adolescente non sapeva come truccarsi, né che colori usare, eppure avete l’imbarazzo della scelta, ecco allora qualche dritta per voi fortunate donne dai capelli rossi.

Stendete il fondotinta su tutto il viso e un velo di cipria con il pennello, fate pressione nelle parti del viso che volete opacizzare, poi applicate l’illuminante sopra e sotto l’occhio con i polpastrelli. Ora applicate il fard rosa in crema sulle guance, sappiate che se avete capelli rossi il fard rosa si sposa benissimo. Applicate un ombretto viola sulla palpebra e sfumatelo verso l’alto con un pennello, poi aggiungete un tocco di matita verde all’interno dell’occhio e stendete con un pennellino fine un ombretto verde sotto l’occhio.



Altri colori adatti ai capelli rossi sono il prugna e il blu scuro. Applicate ora un mascara volumizzante color prugna sopra e sotto l’occhio e sulle labbra una matita prugna, ricordate di riempire bene tutte le labbra con la matita e poi sfumatela con un pennellino, per essere ancora più precise potete stendere un po’ d’illuminante sugli angoli della bocca. Aggiungete un velo di rossetto prugna e sarete più belle che mai.