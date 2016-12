Il make-up per avere labbra decise

07:00 - Occhi naturali e labbra decise, quante di voi amano questo tipo di make-up? Io, per esempio, devo dire che da sempre ho una passione per le labbra, purché siano naturali.



Se anche voi come me amate questo tipo di trucco, seguitemi perché oggi andiamo alla scoperta di un make-up rapido, portabilissimo e comodo per ogni occasione, quello che potrebbe diventare la vostra “coperta di Linus”.



Stendete il primer e il fondotinta con un pennello tirandolo bene per evitare macchie. Ricordate che una crema adatta al vostro viso renderà più facile la stesura del fondotinta e vi assicurerà una lunga tenuta. Con il correttore eliminate le piccole imperfezioni del viso, tamponandolo con un pennellino, poi incipriate il tutto con una cipria compatta.



Per incipriare gli occhi e il naso usate un pennellino piccolo, vi aiuterà a essere più precise. Applicate ora un ombretto bianco opaco al centro della palpebra e sotto le sopracciglia poi stendete l’ombretto marrone scuro a metà occhio per creare un’ombra. Ora è il momento dell’eyeliner nero e del mascara volumizzante. Altro passaggio molto importante del make-up sono le sopracciglia, usate una matita infoltente per disegnarle. Le labbra sono le vere protagoniste di questo trucco, applicate una matita rossa sul bordo e un rossetto rosso opaco su tutte le lebbra, un velo di blush sugli zigomi e sulle guance. Con un po’ di fondotinta valorizzate i contorni delle vostre labbra, vedrete che effetto…