Il make-up della vigilia di Natale è servito

Il Natale con tutte le sue feste è arrivato, un motivo in più per realizzare nuovi e strabilianti make-up. Avete una festa in ballo e volete essere più luminose che mai? Leggete qui. Applicate il primer sul viso per preparare la pelle al trucco, poi passate al fondotinta luminoso, un prodotto speciale che cattura la luce e la diffonde. Poi applicate l'illuminante sui tre punti luce: contorno occhi, naso, bocca. Per chi non l'avesse capito, la parola d'ordine di questo trucco è "luce", quindi al lavoro.







Ora è il momento di stendere l’ombretto satinato all’interno dell’occhio, tamponatelo con il polpastrello, senza tirarlo, per evitare di togliere il prodotto. Ora stendete un ombretto dorato nell’angolo esterno dell’occhio e un altro ombretto particolare dal colore oro-nero nell’angolo interno, creando quasi una linea. Sempre con questo ombretto, per ottenere uno sguardo con più carattere, sottolineate la parte inferiore dell’occhio e la parte interna. Ora è il momento di un velo di mascara incurvante sulle ciglia e passate al pezzo forte di questo make-up ovvero: le ciglia finte con paillette oro.



Per applicarle con più facilità stendete prima il mascara, poi mettete l’apposita colla sulle ciglia finte e incollatele tenendo l’occhio socchiuso. Ora applicate un velo di fard, una matita contorno labbra, da stendere dall’esterno verso l’interno, un rossetto rosso e, al centro delle labbra, un gloss oro. Chiudete con un tocco di polvere scintillante su tutto il volto, sul collo e sul decolté e sarete più luminose che mai