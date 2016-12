Il make-up da sposa di Alessia Marcuzzi

07:00 - La sua bellezza non è certo cosa poco nota. La simpatia anche. Ma per il giorno delle nozze con cui ha sorpreso tutti, Alessa Marcuzzi era a dir poco deliziosa. L’annuncio sul suo blog La Pinella mostrava tutta la sua gioia ai suoi fan e tutta la sua bellezza. L’abito rigorosamente bianco di Giambattista Valli (noto per aver disegnato un wedding look anche per la signora Clooney) che lasciavano scoperte le sue lunghe gambe e l’acconciatura con un piccolo chignon per sposare il suo amato Paolo Calabresi Marconi, noto produttore con cui era legata da un anno.







Dunque il make-up. Delicato come sempre per lei, con un nude look da manuale, come ci ha ormai abituato anche in televisione. Perfetta la base con i suoi colori naturali, per esaltare la bellezza della pelle e del viso acqua e sapone, evidenziando l’incarnato.



Gli occhi leggermente sottolineati con una matita morbida, ma sottile e un rossetto piuttosto acceso, ma mai volgare, per evidenziare le labbra e a dare un tocco di sensualità. Se mai ce ne fosse stato bisogno.