Il grigio è il colore più elegante

07:00 - Marrone, viola, prugna ma anche rosso e nero, ecco i colori che contraddistinguono l’autunno. Su tutti però ce n’è uno, che a mio avviso vince per eleganza, versatilità e classe: ed è il grigio.



È un colore che personalmente adoro e che ho iniziato ad amare pochi anni fa, lo trovo perfetto per ogni occasione ed è così femminile. Ecco a voi allora un make-up di facile realizzazione, ma di grande effetto, utile per le vostre interminabili giornate, che si sa quando iniziano, ma non quando finiscono.



Il primo passaggio è il primer, stendete sul viso questo prodotto che non dovrebbe mai mancare nella costruzione di un make-up, prodotto eccellente, che serve a levigare la pelle e rende più facile l’applicazione del fondotinta. Applicate ora un fondotinta leggero, dà un effetto naturale e luminoso e ricordate che il fondotinta fluido si stende con il pennello dal centro del viso verso l’esterno, poi applicate l’illuminante all’interno dell’occhio e sulla palpebra.



Passiamo agli occhi: la matita grigia vi servirà per creare una linea sull’occhio, quasi fosse un eyeliner, allungatela verso l’esterno per ricreare un “effetto gatto”, poi passate all’ombretto blu-grigio, da stendere su tutta la palpebra, e a quello bianco da applicare nella parte alta dell’occhio per dare luce. Ora è il momento del mascara infoltente e dell’eyeliner blu, da stendere rigorosamente dopo il mascara, sarà molto più semplice vedrete. Un velo di fard rosa sulle gote e un rossetto rosa completeranno il vostro make-up. Aggiungete un pizzico di fard sugli occhi, renderà il vostro trucco più armonioso.