Il blu per truccare gli occhi

07:00 - Occhi blu che più belli non si può. Ve l’hanno sempre detto da piccole? Non sempre però sappiamo come valorizzare il nostro colore degli occhi con il make-up: l’azzurro sarebbe troppo scontato, il verde fa troppo estate, il marrone è scontato, l’oro fa troppo capodanno, il grigio troppo austero e il blu? Il blu è colore molto di moda questa stagione, è anche molto elegante e si abbina con tutto e sugli occhi non è affatto un colore eccessivo, bisogna solo sapere come usarlo.

Applicate il fondotinta illuminante con i polpastrelli su tutto il viso e passate l’illuminatore sopra e sotto l’occhio poi applicate il fard in crema rosa chiaro e un tocco di cipria in polvere per opacizzare il viso. Sopra e sotto l’occhio stendete una matita nera resistente e sfumatela con un pennellino verso l’esterno poi fissate il tutto con un tocco di cipria, così facendo otterrete un make-up a lunga tenuta. Applicate al centro della palpebra un ombretto blu elettrico da sfumare verso l’altro poi aggiungete un ombretto blu intenso nell’angolo esterno dell’occhio dove prima avevate sfumato la matita nera. Per dare luce a questo trucco aggiungete un tocco di ombretto azzurro chiaro sotto le sopracciglia e definite le sopracciglia con una matita.



Applicate ora due mascara: uno nero volumizzante e uno blu. Per una bocca perfetta tracciate con la matita rosa per labbra delle piccole linee verticali su tutte le labbra (servirà ad assicurare la tenuta del rossetto), poi aggiungete uno smalto per labbra rosa.