Il 2015 è proprio l’anno del glitter

07:00 - Glitter e strass. Dateci sotto con la creatività. È questo il momento giusto per far brillare lo sguardo. E lo sanno bene tutte i principali brand beauty che, nell’occasione più festaiola dell’anno, propongono ogni alternativa possibile a rendere sempre più unico e speciale questo giorno. Ombretti iridescenti, sfumature cangianti e matellic shades per look decisamente più audaci. Pagliuzze di micro-glitter sulle palpebre per immergersi in un’atmosfera tra il futuristico e il fiabesco.



Non a caso l’ombretto in crema Supreme Kiko con glitter, o l’ombretto All That glitter Oro di Sephora per ridisegnare e dare luminosità alla palpebra. Quindi la linea Lancome Hypnose Dazzling se gli ombretti della palette da soli non bastano si può sempre prendere in considerazione gli ombretti cremosi per dare intensità, da usare come base o da soli. Tre i colori: Vendome, oro chiaro; Rouge Cabaret, borgogna; Soirée Parisienne, nero verdastro. C’è anche Moondust, l’ombretto di Urban Decay, ricco di glitter ultra sottili, le sue fantastiche tonalità, intense e sofisticate, assicurano un effetto scintillante in 3D da sembrare quasi irreale.



La linea Make Up For Ever, propone il particolare colore Canon de Fusil, che fa la sua prima apparizione in versione glitter. Il nero, il nero glitter e la selezione di toni di grigio creano la base ideale per far risaltare ulteriormente gli strass. L’utilizzo di glitter e pagliuzze riflettenti caratterizza anche ciprie ed illuminanti, tra cui la splendida Diorific, cipria illuminante della collezione Dior per questo Natale. Ci sono poi i brillantini multiuso che catturano la luce dei glitter apportando un effetto luminosamente abbagliante a viso, capelli e corpo, mentre gli strass, discreti e ricercati grazie alla tecnologia micro-diamante, donano al look quel tocco in più.