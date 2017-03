I segreti per avere una piega sempre perfetta

Per le donne che lavorano in una grande città e hanno un ritmo di vita abbastanza frenetico, smog, vento e stress sono i nemici numero uno dei capelli. Come combatterli? Proteggendoli con un cappello, ad esempio, o evitando di applicare oli e creme post-shampoo che ingrassano e appesantiscono ulteriormente la chioma. Lo stesso vale per chi rimane a casa davanti ai fornelli: indossare una cuffietta quando si frigge o si prepara l'arrosto, può rivelarsi un ottimo antidoto contro l'odore di "cucinato" che assorbono i capelli.



Passando al beauty, invece, è necessario prestare particolare attenzione ai prodotti e agli accessori da utilizzare. Partiamo innanzitutto dalla tecnica del lavaggio: quando ci troviamo sotto la doccia, dobbiamo ricordarci di bagnare i capelli con acqua tiepida per liberare la chioma dal sebo, di applicare uno shampoo adatto al nostro capello (preferibilmente non troppo aggressivo), e di massaggiare la cute con molta cura. Una volta insaponati, è bene poi risciacquare con acqua calda e, se possibile, fare anche un altro lavaggio, ottenendo così una pulizia più profonda e una maggiore morbidezza.



Altro step da tenere sott'occhio è quello del balsamo, che deve essere applicato soltanto dalle mezze lunghezze fino alle punte. Stenderlo anche sulle radici, infatti, potrebbe rendere la cute più grassa e più esposta all'inquinamento. Attenzione anche a tutti gli altri tipi di prodotti che si utilizzano sui capelli bagnati: sono il primo passo falso per accorciare la durata della piega! È sempre preferibile mantenere i capelli naturali per quanto possibile, applicando magari un fluido senza risciacquo che protegga la chioma dal calore del phon e della piastra, o uno spray anticrespo che li ripari dall'umidità.



Senza dover necessariamente ricorrere all'acquisto di prodotti, esistono semplici ed efficaci trattamenti homemade da poter preparare con quello che troviamo in dispensa: bastano 100 ml di aceto di mele, 100 ml di acqua, 20 gr di bicarbonato di sodio, e il rimedio è fatto. Dopo aver applicato questo impacco naturale, i vostri capelli saranno subito più morbidi, brillanti, setosi e soprattutto meno grassi. Questo grazie al bicarbonato di sodio che, con le sue proprietà alcalinizzanti che regolano il pH, riesce ad eliminare il sebo in eccesso dalla cute. Anche l’aceto di mele contiene proprietà benefiche per i nostri capelli: conferisce lucentezza, morbidezza e regola la presenza di sebo.



Preparare il trattamento è molto semplice: basta diluire un cucchiaio di bicarbonato di sodio nell’acqua e poi aggiungere 100 ml di aceto di mele. Poi, una volta sciacquati i capelli con acqua tiepida, applicate il prodotto sui capelli umidi con un leggero massaggio in modo da far penetrare il prodotto e lasciate agire per 20 minuti. Trascorso il tempo di posa, risciacquate e vedrete subito il risultato.



Altra alternativa fai da te è una maschera a base di uovo, yogurt e limone. Quest'ultimo, con la sua azione acida, permette di equilibrare il livello del pH e la produzione di sebo. Lo yogurt e l’uovo, invece, nutrono i capelli apportando vitamine, li rafforzano e regolano l'eccesso di sebo che li rende grassi ed appesantiti. Anche questo trattamento è abbastanza semplice da preparare: mescolate albume e tuorlo dell'uovo con lo yogurt bianco fino ad ottenere una crema omogenea, poi aggiungete il succo di mezzo limone e continuate a mescolare. Quando la maschera è pronta, stessa procedura di prima: applicatela sui capelli umidi facendola assorbire per bene e poi lasciate agire per 20 minuti.



Infine, per ottenere una piega perfetta, attenzione anche al momento dell'asciugatura. Saper usare correttamente il phon è il primo passo per ottenere capelli puliti più a lungo. Come? Selezionando temperatura e potenza media. Al contrario, a temperature troppo alte, i capelli perdono la loro idratazione e diventano secchi, opachi e fragili. Occhio anche alle spazzole: scegliete con cura quelle più adatte alla vostra chioma. In legno e con setole naturali per i capelli che si spezzano facilmente, in plastica per chi ha molti nodi da sciogliere, piatta per capelli lunghi e lisci. Seguendo questi piccoli consigli, verrà fuori una piega a prova di hair stylist!