I pomodori secchi ti regalano un aspetto più giovane

L'INGREDIENTE DELLA BELLEZZA – Il pomodoro secco ha straordinarie proprietà benefiche: non solo è facilmente digeribile, ma la sua buccia contiene sostanze utili per contrastare l'invecchiamento della pelle.



LE PROPRIETA' - I pomodori sono ricchi di vitamina C e di licopene, due antiossidanti importanti per la pelle e per la salute del corpo. Sono particolarmente utili alle donne durante la menopausa e per abbassare i livelli di colesterolo. Ma, attenzione, perché anche loro hanno delle controindicazioni: sono da evitare, infatti, nei casi di acidità di stomaco e di calcoli renali. Prima di cucinarli si consiglia una rapida immersione in acqua bollente.



LA RICETTA: RISO CON POMODORI SECCHI E PORCHETTA - (gentilmente offerta da Aldelio di Osteria Pucci - Roma) Procedere nella cottura al dente di 350 grammi di riso, visto che dopo dovremo ripassarlo qualche minuto con il condimento. Scaldare in padella olio con un peperoncino. Aggiungiamo 150 grammi di porchetta tagliata a parte fino ad ottenere un ragù e unire 15 pomodori secchi, bel sgocciolati e tagliati a liistarelle. Infine associare il riso e Mantecarlo per qualche minuto finché il condimento non si sarà ben legato. LA RICETTA PASSO PASSO.



IL CONSIGLIO VELOCE - Nel caso in cui vi avanzasse del riso, una volta freddato potete utilizzarlo per fare degli ottimi supplì con porchetta e pomodori secchi: semplici ed efficaci. I pomodori secchi, inoltre, sono un ottimo antipasto: basta servirli con fettine di pane casereccio