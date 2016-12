I mille usi del burro di karité

Contro la pelle che tira - Il burro di karité è un grande alleato della pelle secca, che tira. Per sfruttarne appieno le proprietà benefiche, si può applicare sul viso una maschera a base di burro di karité puro. Preparare la maschera è semplicissimo: è sufficiente, infatti, scaldare un po' il burro tra le mani per poi applicarlo in uno strato sottile sul viso perfettamente struccato e deterso. Si lascia agire 15-20 minuti e poi si elimina il residuo con acqua termale o, semplicemente, tamponando con un asciugamano in cotone pulito. La stessa maschera è perfetta per la pelle screpolata delle mani, delle ginocchia, dei gomiti e dei talloni.



Barriera contro il freddo - Uno degli usi più frequenti ed efficaci del burro di karité, riguarda la prevenzione di screpolature e arrossamenti da freddo. Tenere un barattolino di karité in borsetta durante la stagione invernale, è sempre un'ottima idea. Questo burro, infatti, diventa all'occorrenza crema per le mani e balsamo per le labbra. Immancabile in caso di vento e insostituibile per proteggere la pelle del bambino che resta scoperta nonostante cappelli, sciarpe e guanti.



Per la manicure e pedicure - Avere mani e piedi sempre morbidi è, non solo esteticamente piacevole, ma è anche un'ottima assicurazione anti-age. Il burro di karité è perfetto per manicure e pedicure. Sulle mani può essere applicato come maschera o crema tutti i giorni (e anche più volte al dì) oppure utilizzato per trattare le cuticole, che non vanno mai strappate. Sui piedi, il burro di karité è uno dei rimedi più efficaci per ammorbidire i talloni ruvidi, anche in inverno quando è costante lo sfregamento di calze e calzature pesanti. In quest'ultimo caso, il burro si applica come maschera sui talloni, si infilano calzini di cotone e si lascia agire anche tutta la notte.



Per i capelli sciupati - Il burro di karité è una delle maschere migliori per trattare capelli spenti, deboli e che si spezzano. Questo eccezionale rimedio naturale può essere usato in modi diversi sul capello, a seconda del tempo che si ha a disposizione. Per una maschera abbastanza rapida, si può usare il burro di karité sul capello asciutto lasciando agire un'ora e, poi, lavare come d'abitudine. Oppure, si possono sfruttare le ore di riposo notturno per un trattamento di bellezza super intensivo: si applica il karité abbondantemente su tutta la chioma e si lascia agire tutta notte, avvolgendo la testa in un foulard di cotone. Al mattino, si lavano i capelli come d'abitudine.