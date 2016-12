I due segreti di Taylor Swift

07:00 - Attrice e cantautrice, Taylor Swift ha un curriculum lunghissimo, eppure ha appena 25 anni. Così come il suo personale bottino, come stima la rivista americana Forbes. Oltre alla bravura, la bellezza di Taylor Swift è ovviamente sotto gli occhi di tutti. La prossima apparizione sul grande schermo sarà nel film The Giver, nei panni di Rosemary, mentre è appena uscito il suo nuovo singolo. Certo non è una che non fa parlare di sé.



Il suo make-up, però, a differenza di molte star è facilmente identificabile. Sono due le cose che non possono proprio mancare per lei: l’eyeliner e il rossetto rosso acceso. Color ciliegia, precisamente, il suo preferito. Proprio così: semplice e personalizzato al tempo stesso. Taylor Swift adora però anche i make-up occhi molto luminosi, abbinati a ciglia finte, che allungano gli occhi. Quindi l’incarnato è trattato con un fondotinta leggero e a lunga tenuta, con un ombretto chiaro con micro glitter su tutta la palpebra mobile. Bella, semplice e speciale.