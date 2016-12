Halloween: il make up per la festa delle streghe

PREPARA LA BASE – Dividi la zona del volto in due aree, in modo da truccare una parte con un make up all'insegna dell'eccesso e lasciare un trucco semplice sull'altra: uno scontro fra personalità da sottolineare grazie ai colori giusti. Toni argento, kajal nero, ombretti dal viola al verde iridescente renderanno il tuo sguardo profondo e pieno di fascino come questa notte misteriosa.



I TUOI ALLEATI – Prima di passare al trucco è importante eliminare le imperfezioni e rendere uniforme l'incarnato. Stendi il correttore senza dimenticare labbra, zona occhi e sopracciglia. Puoi utilizzare un pennello per applicare il fondotinta, da scegliete in una tonalità più chiara rispetto all'incarnato naturale. Schiarisci fino a ottenere un finish uniforme: la tua pelle dovrà essere pallida e perfetta come i volti delle dame antiche. Esagerando l'effetto bronze evidenzierai il contrasto con l'altra parte del viso.



PUNTA SULLA BOCCA – Stendere il fondotinta anche su sopracciglio e labbra ti permette di modificarne la forma in un secondo momento. Sai che per rendere più omogenea la base puoi utilizzare anche il borotalco? In alternativa, prova la polvere di riso, da secoli utilizzata in Giappone per l'elaborato trucco delle gheishe: l'effetto sarà una maschera perfetta. Metti in evidenza zigomi e palpebre con un ombretto dai toni scuri. Grazie a una semplice matita rossa e un rossetto potrai aggiungere un dettaglio horror con un filo di sangue che cola dalle labbra o un finto ematoma sulla guancia.



OSA IL COLORE – Bocca importante con i rossetti fucsia e rosso accesso, fino ai toni cupi e al nero, perfetto per Halloween. Se ti ispira il sorriso da bambola di pezza traccia una linea dalla labbra alle guance con una matita nera e crea il senso della cucitura aggiungendo tanti piccoli segni verticali. Vuoi ottenere un effetto grottesco? Nello stesso modalità realizza minuscole crepe sul viso con una matita scura. Per accentuare i punti luce su zigomi e palpebre puoi sfruttare le polveri iridescenti in modo da creare un effetto metallizzato.



OCCHI MISTERIOSI – Disegna il sopracciglio così da giocare le forme e ingrandire l'occhio. Sì alle sfumature in nero, viola e argento per rendere lo sguardo magnetico. Ami le decorazioni? Con la matita disegna piccoli dettagli su zigomi, palpebre e guance. Ultimo tocco da non dimenticare: ciglia finte e glitter dalle sfumature argento, blu, nere o rosse. Per sedurre con magnetismo e fascino, anche a Halloween.