Hairstyle: nobildonna chic o rockstar moderna?

07:00 - La primavera in arrivo ci dà alla testa e porta con sè tendenze e novità anche per il nostro hairstyle. Per essere sempre all'ultimo grido fatevi conquistare dai nuovi trend proposti dagli stilisti per la bella stagione. In primo piano tagli swag, nuance calde e romantiche, ma anche forti dettagli rock.

Anche se dalle passerelle di tutto il mondo arrivano consigli su chiome raccolte e decorate da trecce spettinate, la prossima primavera continua a ispirarsi alle regole degli Anni '70. Gli hairstylist del mondo Cotril propongono una donna chic e sofisticata con chiome dal taglio tipicamente maschile: pratico, positivo e grintoso. In particolare i tagli saranno corti ai lati e con una lunghezza maggiore nella parte alta della testa, in un gioco tra le varie lunghezze.



Un taglio decisamente più femminile molto in voga per questa stagione è il caschetto che abbiamo visto in varie lunghezze e che spesso e volentieri viene proposto con forme rotonde e con una frangia swag, più lunga e a sipario, dalla forte connotazione Seventies. Un must intramontabile resta anche il capello lungo e spettinato lasciato al naturale che richiama le corone di fiori neo hippie tra i capelli: look ispirati al passato ma resi moderni perchè raffinati e curati nei minimi dettagli.



Anche per le colorazioni ci sono alcune novità: tante tinte differenti, dalle più classiche alle più sbarazzine, purchè non si scordino contrasti e sfumature luminose. Con la pelle abbronzata e baciata dal sole gli hairstylists decidono di puntare su nuance fatte apposta per l'estate. Al top ricordiamo il bronde, mix di bruno e biondo, perfetto per donne con occhi chiari e pelle abbronzata; raffinato è anche il castano caldo, una tinta dorata che dona un'allure fresca e colorita. Infine, capigliature più glossy e intense nelle tonalità del castano, per un aspetto decisamente più naturale.