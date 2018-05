Hai la pelle grassa? Combattila coi rimedi naturali

Smog, polvere, agenti atmosferici: tutto congiura contro una pelle bella pulita e idratata e a maggior ragione contro le epidermidi cosiddette "grasse" o impure. Vediamo dunque come far fronte a queste aggressioni dell'ambiente esterno e come normalizzare la pelle per un aspetto compatto da copertina o da selfie senza filtri, se volete!



Cominciamo dal principio: la detersione è fondamentale. Per la pelle grassa meglio optare per lavaggi frequenti, ma meno aggressivi. Un rimedio efficace e naturalissimo? Usiamo il succo di patata: infatti questo tubero contiene vitamina C, potassio, rame e zolfo, ideali per una pulizia profonda della pelle, per eliminare le tossine e ridurre acne e punti neri. Possiamo unire al succo anche dell'acqua per fare impacchi da tenere almeno una decina di minuti. Risultato garantito.



Vade retro, alcol! Mai usare lozioni alcoliche anche se astringenti. Le pelli grasse sono molto delicate, quindi meglio puntare su lozioni delicate. Il suggerimento? In un pentolino scaldiamo a fuoco lento le bucce di un'arancia, di un limone e di un pompelmo con tre bicchieri di acqua, portiamo a ebollizione e poi lasciamo raffreddare. Filtriamo e applichiamo sul viso con un batuffolo di cotone: facile, no? Se poi non abbiamo sottomano gli agrumi, poco male: in estate ricorriamo al cetriolo, il suo succo è il migliore tonico naturale per la pelle grassa, oleosa e con i pori dilatati e non di deve nemmeno sciacquare. Evviva la bella stagione!



Ci piacciono gli agrumi: il succo di questi frutti preziosi è ottimo come detergente per la pelle che produce sebo in eccesso. Applichiamo il succo di limone e arancia per riequilibrare il ph della pelle e chiudere i pori e risciacquiamo con acqua tiepida. Semplice, economico e veloce. Meglio di così!



Non solo per il pane: il lievito di birra è un grande amico per la pulizia della pelle, per chiudere i pori e rimuovere l'eccesso di oleosità senza seccare la pelle. Per una maschera fai da te aggiungiamo un goccio di acqua a un pizzico di lievito di birra, mescoliamo ben bene fino a ottenere una pasta densa e poi applichiamola sul viso. Un quarto d'ora sarà sufficiente per un risultato da ammirare. Provare per credere.



Se ancora non ti basta: per una maschera astringente super efficace mescola il lievito di birra in polvere con l'acqua di rose fino a formare un composto piuttosto denso. Applichiamo sul viso ben pulito e lasciamo in posa finché si secca, infine sciacquiamo con acqua fredda. La vitamina B contenuta nel lievito è ottima per rigenerare la pelle grassa, perché ha un potere fortemente astringente: non dimentichiamo di tenerne un po' in frigorifero, non si sa mai.



Il consiglio furbo: lo sapevate? La parte interna della buccia del limone è un rimedio incredibile contro la pelle unta e lucida: passiamola su fronte, naso e mento per qualche minuto: immediato, ecologico e super economico. Non si finisce mai di imparare...