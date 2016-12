Guance rosse? Nessun problema

07:00 - Quante volte la mattina vorremmo avere più tempo a disposizione per truccarci? Praticamente sempre! Ecco quindi un make-up dai pochi gesti, ma dall’ottimo risultato. Stendete inizialmente una crema idratante da usare sempre prima del fondotinta per rendere la pelle del viso più tonica e levigata, poi passate al fondotinta compatto in crema da stendere con una spugnetta. Ricordate che un fondotinta compatto dai toni caldi può aiutarvi a cancellare il rossore sulle guance e sugli zigomi.





È il momento del correttore da usare in due colori differenti: quello chiaro sopra e sotto l’occhio, quello scuro vicino al naso e sulle labbra sempre per togliere i rossori di cui, in questo periodo dell’anno, la delicata zona del viso può soffrire.



Stendete ora la matita nera sopra e sotto l’occhio e sfumatela con un pennellino, poi applicate l’ombretto verde acceso al centro della palpebra e sotto l’occhio. Create un’ombra all’esterno dell’occhio con un ombretto verde scuro, per catturare la luce stendete un ombretto bianco opaco nella parte alta dell’occhio. Se volete dare maggior luce a questo make-up, inumidite l’ombretto verde smeraldo e applicatelo solo al centro della palpebra.



Ora ripulite il trucco con un po’ di correttore intorno all’occhio e date una bella passata di mascara. Per fissare il trucco stendete una cipria in polvere e poi passate alle labbra, che dovrete esaltare con una matita color vinaccia, da stendere su tutte le labbra, e un rossetto in tinta. Un velo di blush rosa solo sullo zigomo completerà questo favoloso make-up autunnale.