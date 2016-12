Giocare con il blu: dal metallico al royal

07:00 - Che sia metallico, scuro, cobalto o Royal, le sfumature non mancano. Quando si parla di blu per il make-up di questo autunno-inverno, non ci si sbaglia davvero, essendo decisamente uno dei colori più in voga del momento. Da abbinare con tutto e anche per sfumare uno smokey eyes molto marcato. Sicuramente è uno dei colori consigliati per chi ha occhi e capelli scuri o castani, in quanto esalta lo sguardo, ma va bene anche a chi è chiara di capelli, nella sua tonalità più morbida e tenue.

A partire da Royal Blue di Pantone, che rimanda subito alla mente il color blu del vestito di Kate Middleton nel giorno del fidanzamento ufficiale: un blu scuro ma brillante. Il Royal Blue è ottimale sia per l'eyeliner che per lo smalto. C’è anche il Bright Cobalt sempre di Pantone, che è un blu scuro ma più freddo e tendente all'azzurro. Più adattabile del Royal Blue a tutti i tipi di pelle e occhi essendo una tonalità più trasversale. Dior propone invece 3 Couleurs Smokey, ombretti in cui lo sguardo smokey viene reinventato grazie alla nuova palette. Variazione in chiaroscuro di effetti e di texture, questo trio di ombretti permette una personalizzazione facile e infinita del Look smokey eyes. Si tratta di inedito boîtier scorrevole che rivela il segreto dello sguardo smokey delle sfilate. L’apertura a slide è innovativa e ha uno specchietto che si ribalta per rendere più comoda la vista degli ombretti. All’interno, una base fondente prepara voluttuosamente la palpebra. Il binomio di polveri colorate, una opaca, l’altra iridescente, permettono di costruire, un trucco dal più semplice al più Couture.



Anche Diego Dalla Palma si è preparato a questa stagione con un accento fiabesco e misterioso, proprio con questi colori che vanno dal blu al grigio antracite: dall’ombretto illuminante capace di illuminare l'arcata sopraccigliare, con formula wet&dry per un doppio effetto di intensità. Ci sono inoltre la combinazione di 2 ombretti in polvere wet&dry, ideali da essere utilizzati sia da asciutti per un effetto più soft, che da bagnato per un effetto più intensi. I colori sono blu petrolio e vinaccia. Quindi la matita occhi color blu notte, con mina medio morbida dal tratto molto preciso ma anche sfumabile se serve.