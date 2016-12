Gian Maria Sainato: quello che i fashion blogger non dicono

Gian, qual è la tua professione?

Fashion Blogger e Fashion Influencer per i social.



Cos'è per te la bellezza?

E' armonia, empatia, la somma di tanti particolari. Non è né interiore né esteriore, può essere racchiusa anche in un solo gesto. “La bellezza regna per diritto divino” diceva Oscar Wilde, è vero.



Oggi sei oggettivamente bellissimo. Che rapporto avevi con lo specchio da ragazzino?

Tremendo, pieno di insicurezze. Ero carino ma avevo un problema ai denti che non mi faceva accettare me stesso. Fortunatamente dopo anni di terapia l'ho risolto.



Adesso che voto ti daresti allo specchio?

Alcune mattine 10 altre 0.



Qual è la parte di te che ti piace di più?

Il taglio degli occhi e la barba “irregolare”, in alcune parti mi cresce e in altre no.



E quella che ti piace meno?

Il mio naso, ma non lo rifarò mai.



Negli spogliatoi delle palestre spesso si vedono ragazzi bellissimi con piedi orrendi e trascurati. Se ti dicessi di toglierti le scarpe?

(ride) Sono la parte che copro di più, non mi piacciono. Ma sono curatissimi, in inverno vado dall'estetista una volta a settimana, d'estate almeno due.



Com'è la tua giornata tipo?

Sveglia alle 08.00, colazione, controllo mail, chiamo il mio manager per sapere gli appuntamenti in agenda della giornata, pranzo, incontro la mia fotografa per lo shooting del giorno, palestra, cena con amici o lavoro, e nanna intorno all'1.



Abusi di prodotti di bellezza?

(ride) Moltissimi, soprattutto per il viso e per i capelli.



Che sport fai per essere sempre così perfetto?

Vado in palestra, mi alleno due/tre volte a settimana facendo fitness e pesistica. Ma il segreto è evitare grassi, dolci e alcool, soprattutto in primavera e in estate.



Come sei vestito adesso? Ehi, ehi! Non mentire!

Sono a casa, pigiama e ciabatte.



Ti depili?

Solo le parti intime. Assolutamente niente ceretta per sopracciglia, petto, gambe e braccia.



Capello lungo o rasato?

Mi piace il look rasato, ma quest'anno il trend è averli lunghi anche ai lati.



Qual è la tua più grande insicurezza?

La paura di non piacere alle persone che incontro. Ho ricevuto anche io tanti no..



Che effetto ti fa essere uno fra i più belli di Instagram?

Fa un bell'effetto, non lo nego, anche se ci sono ragazzi più belli di me.



Sfatiamo il mito del bello e stupido. Tu sei diplomato, laureato?

Sono diplomato, ho cominciato ad andare all'università appena arrivato a Milano, ma gli impegni come modello e fashion blogger sono cominciati ad essere davvero impegnativi per cui ho lasciato.



Se andassimo a fare shopping insieme cosa mi faresti comprare?

Un cappotto beige, delle sneakers bianche, pantaloni skinny, occhiali a goccia e uno zainetto.



Cosa non dovrebbe mancare nel guardaroba maschile invernale?

Guanti, sciarpa, cappotto, stivali.



Slip o boxer?

Slip, sono più comodi e si riesce a muoversi meglio (ride).



Al mare però so che usi i boxer…

Sì, l'interno coscia dell'uomo non è molto elegante in pubblico.



A proposito di gambe maschili, sta impazzando la moda dei leggins. Come deve essere un uomo per essere seducente?

Virile, con i tratti naturali, ben vestito e con un buon profumo.



E cosa ti colpisce invece in una donna?

I capelli e il trucco. Una donna troppo truccata vuole apparire a tutti i costi e dimostra di essere insicura di se stessa.



L'essere così fortemente legato alla tua Sapri e alle origini ti rende a differenza di molti altri un bello e possibile?

(ride) Sono molto legato alla mia terra, anche se purtroppo ci torno pochissimo. Sai che ho come sfondo del pc ho il mio mare ?



A chi chiederesti scusa?

A nessuno. Anzi, molti dovrebbero chiedere scusa a me. Ai tempi quando non ero “nessuno” molti volevano approfittarsi di me e non mi facevano lavorare.



E a chi diresti grazie?

Al mio manager Ivan Rota e a sua moglie Grazia.



Qual è la più grande falsità che c'è nella moda?

Le persone.



Mi confidi un tuo sogno?

Creare un brand di abbigliamento tutto mio.



I tuoi amici come vivono la tua bellezza? Tutti insicuri e complessati?

Mio caro, hai toccato un tasto molto dolente! Alcuni "amici", visto il successo che ho avuto, sono letteralmente scappati. Altri invece si complessano su come vestirsi e mi chiedono continuamente consigli.



E tu come ti comporti?

Be, ammetto che spesso si vestono veramente male (ride).



