French manicure: inversa o tradizionale?

07:00 - Per unghie impeccabili e naturali, la french manicure è un vero e proprio must. Regala mani discrete e sofisticata, ed evita cadute di stile. Il 2015, però, prevede una novità: il french inverso. Una french manicure al contrario che consiste in una linea a forma di sorriso che segue l’andamento delle cuticole, all'attaccatura dell'unghia. Ecco cosa c'è da sapere.

La sua realizzazione è davvero semplice: il primo colore viene steso sull’intera superficie dell’unghia, la seconda tonalità viene applicata successivamente in modo da lasciare libera la parte cuticolare. Sostanzialmente, invece di colorare di bianco le punte delle unghie lasciando al naturale il resto, si accentua la zona iniziale dell'unghia con una tinta tenue, possibilmente molto lucida, sopra la quale si stende un colore più scuro per risaltare il contrasto di gradazioni. È un look considerato molto glamour che non toglie nulla alla classica french. È possibile riprodurla a casa propria, stando attente a non colorare l'intera lunetta, ma solo la zona cutucolare.

Le french inverse sono state molto apprezzate dagli stilisti, molti dei quali le hanno portate in passerella. Tra questi Antonio Marras ha sceltoun french inverso audace che esprime la forza e la delicatezza del dualismo femminile, abbinando un nude ispirato alla rosa a un bordeaux scuro sensuale e appassionato.



Tra le tendenze per la prossima primavera estate 2015 i colori pastello dominano ancora una volta le mani femminili, in tutte le loro varianti. L'unghia deve riprodurre l'effetto bagnato che si ottiene stendendo due o tre volte il top coat brillante sopra al colore. Sembrerà di avere le unghie sott'acqua.

I glitter, come in questo autunno inverno 2014-2015, sono ancora di tendenza e ideali per realizzare la french inversa. La forma, invece, sarà quella classica degli anni Sessanta, ovale e poco allungata di qualche millimetro.