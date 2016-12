Festa della donna: make-up giallo mimosa

07:00 - La Festa della donna è vicina e chi sta organizzando una serata in compagnia sta certamente pensando al proprio look e al proprio make-up. Perchè non osare con un trucco che si ispiri alla mimosa, il fiore simbolo di questa festa? Del resto il giallo è il colore del sole, illumina il viso e dona vivacità. Ecco come realizzare un trucco glam nelle tonalità del giallo, senza risultare esageratamente colorate.

Prima di imbattervi nel trucco perfetto è opportuno considerare qualche aspetto di base in merito alla carnagione e al proprio colore di capelli. Creare un trucco nelle tonalità del giallo, infatti, non è per tutte: questa nuance dona particolarmente alle brune e a chi ha una carnagione ambrata. Le bionde, invece, devono prestare maggiore cura nell'uso del colore. Il giallo, infatti può creare discromie per chi ha la pelle chiara, rendendo luminosa solo la parte degli occhi e molto spento tutto il resto.



Se sei mora usa un ombretto in polvere su tutta la palpebra mobile. Di facile applicazione e dalla tenuta impeccabile, la linea di prodotti Make up forever ci suggerisce un ombretto avvolgente nelle tonalità del giallo mimosa. La sua texture è morbida, ultra sottile e scivola sulla pelle regalando un’esperienza sensoriale divina; si sfuma all’infinito permettendo di creare una moltitudine di nuances con un unico colore. Unica accortezza: se gli occhi risultano di forte impatto, per le labbra utilizzate un gloss lucido e nature. Lip & Cheek & Eye di Diego dalla Palma è un rossetto, un blush e un ombretto 3 in 1 disponibile nell’unica tonalità rosata che si addice a questo tipo di make-up perchè dona al tuo incarnato e alle tue labbra un effetto delicato e radioso.



Se volete risplendere, ma temete di esagerare, potete sbizzarrirvi con il color oro che diventa perfetto per dare un tocco esotico al vostro incarnato. Perfetto per gli occhi, lo si può utilizzare per dare un tocco di luce anche al viso e al vostro decolletè. Al contrario del giallo, questa tonalità è consigliata sia per le more che per le bionde e dovrebbe essere un must nel beauty case di ogni donna.



Non dimentichiamoci delle unghie: dopo aver riposto nel cassetto le tonalità invernali, acquistiamo gli smalti nelle tonalità color limone, un vero e proprio must per una manicure allegra, originale e decisamente estiva.