Eyeliner: mai più errori

07:00 - Mettere l'eyeliner sembra semplice, ma spesso il risultato non è sempre all'altezza delle aspettative. Dal metodo del cucchiaio a quello dello scotch, esistono tanti rimedi per realizzare una riga impeccabile che esalti lo sguardo senza nessun tremolio di mano. Ma prima di procedere con l'applicazione, però, bisogna conoscere un piccolo segreto: sapevate che ad ogni occhio corrisponde una linea ben precisa? Scopriamo come.

Occhio tondeggiante - Le ragazze con questo tipo di occhio hanno bisogno di delineare una linea verso l'esterno in modo da farlo apparire meno tondo. Bisogna quindi disegnare una linea di eyeliner partendo da circa metà occhio e andare verso l’esterno, terminando con la codina leggermente verso l’alto.



Occhio stretto e sottile - Un occhio piccolo ha bisogno di essere ingrandito: la linea ideale parte dall’angolo interno dell’occhio e termina sempre con la codina verso l’alto. Se ancora non si è soddisfatte dell'effetto si può far partire un’altra linea dal bordo ciliare inferiore e farla congiungere con quella superiore, in modo da arrotondarlo leggermente.



Occhio all'ingiù - La linea ideale deve iniziare dall’angolo interno dell’occhio e terminare con la codina all'insù più accentuata verso l’esterno e verso l’alto. L'obiettivo è di rialzare l'occhio verso l'alto e per un effetto sorprendente è vietato truccarlo nella parte inferiore.



Occhio all'insù - Gli occhi ad ali di farfalla, solitamente, non hanno bisogno di grandi correzioni e anche l'uso dell'eyeliner non deve concentrarsi in modo esagerato nell’ultima parte dell’occhio, come avveniva per gli occhi all’ingiù. Al contrario, quindi, il tratto può mantenere uno spessore costante per tutta la palpebra e terminare, in questo caso, con una codina sottile.