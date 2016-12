Ecco il make-up di Jennifer Lawrence

07:00 - Bella e talentuosa. Jennifer Lawrence ha anche una bellissima pelle. Protagonista da qualche giorno sul grande schermo in Hunger Games: il canto della rivolta - Parte 1, prima parte del capitolo conclusivo della saga ideata da Suzanne Collins, Jennifer non passa certo inosservata.



Nel 2010, a soli vent’anni, ha conquistato la candidatura all’Oscar con il film Un gelido inverno e non è certo un segreto che non ha mai studiato recitazione. I suoi occhi sono incredibili. E sempre in risalto con un sapiente gioco di sfumature bronzo-marron glacé (colori all’ultimissima moda) e con una traccia di matita nera sull’attaccatura delle ciglia superiori e inferiori, evidenziate al massimo da un mascara che allunga e separa. Questo per dare ancora più forza al suo sguardo magnetico. Sulle labbra ama mettere un gloss rosato iridescente, risaltate da un colpo di pennello con una polvere blush appena rosata sugli zigomi. I suoi capelli morbidi e biondi fanno il resto.