Dieci segreti di bellezza per vivere le feste al top

1 A DIGIUNO - Un bicchiere d’acqua tiepida a digiuno appena sveglia e la giornata inizia con più energia: ti idrati, aiuti le funzioni dell’intestino, ti disintossichi. Periodicamente puoi alternare con un cucchiaio di miele e succo di limone fresco, senza esagerare.



2 EFFETTO DETOX - Fra pranzi in famiglia, aperitivi con i colleghi e cene cresce il bisogno di sentirsi leggere e ritrovare vitalità. Sfrutta il potere detox di centrifugati e tisane per depurare l’organismo. Al mattino versa in un thermos il tuo infuso preferito, da sorseggiare durante la giornata.



3 RESPIRA - Le feste dovrebbero essere un periodo di relax, eppure mai come in questo periodo di finisce per correre senza sosta. Fermati. Ruba alla giornata un attimo tutto per te: basta una passeggiata di pochi minuti all’aria aperta, in silenzio, per ritrovare la calma e ricaricarsi di energia.



4 COMFORT FOOD - Leggerezza sì, ma senza dimenticare le nostre esigenze. Quando le temperature scendono sale la voglia di cibi in grado di coccolare. Porta in tavola vellutate e insalate calde di legumi, nutrienti e coloratissime.



5 EMOZIONI PROFONDE - La felicità ha un effetto antistress: le ricerche sottolineano sempre di più gli effetti benefici delle emozioni positive. Ridi! Fallo di pancia, con tutta te stessa. Come insegna lo yoga della risata è una ginnastica per il viso e per l’anima.



6 REGALATI UN TUFFO - Bagno turco e sauna rilassano, favoriscono la depurazione e aiutano a combattere i malanni invernali come sinusite e infiammazioni dell’apparato respiratorio. Un’ottima occasione per un pomeriggio alle terme o per un abbonamento da sfruttare nei prossimi mesi.



7 POCHI, MA... BUONI - Cogli l’occasione del Natale per rinnovare i tuoi prodotti beauty. Il segreto? Ne bastano pochissimi, ma di qualità. Materie prime naturali e prodotti non testati sugli animali: la semplicità di una scelta etica a partire dalla nostra bellezza.



8 RINFRESCANTE - Per merenda prepara un infuso e… versa ciò che rimane in una bottiglietta. Aggiungi un cucchiaio di latte se hai la pelle secca e due gocce di olio essenziale di lavanda, poi metti in frigo (puoi conservare per qualche giorno!). Ecco un tonico decongestionante da applicare sulle palpebre con un dischetto di cotone.



9 BAGNI DI SALE - Hai la vasca da bagno? Trasforma la casa in una spa. Versa mezzo chilo di sale grosso, un ramo di rosmarino fresco e qualche goccia di menta, eucalipto o lavanda. Resta nell'acqua venti o trenta minuti al massimo: ti aiuterà a sgonfiare e drenare.



10 COLORI - Punta sui colori capaci di accendere il tuo sguardo, daranno luce al viso. Sì al look che ti fa sentire bella, no a tutto ciò che strizza, stringe e deprime. Le feste sono un’ottima occasione per prenderti cura di te. Inizia a trovare tempo, te lo meriti.