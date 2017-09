Dieci modi per cambiare la tua immagine

10 modi per cambiare la tua immagine Istockphoto 1 di 11 Istockphoto 2 di 11 Istockphoto 3 di 11 Istockphoto 4 di 11 Istockphoto 5 di 11 Istockphoto 6 di 11 Istockphoto 7 di 11 Istockphoto 8 di 11 9 di 11 Istockphoto 10 di 11 Istockphoto 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Prima di tutto: non dimentichiamo che la persona più importante per noi siamo noi stesse. Rimetterci al centro dell'attenzione non è facile, soprattutto se abbiamo marito e figli a cui badare, ma necessario. Riscoprire la bellezza che è in noi con una piccola routine di attenzione quotidiana, ci aiuterà ad apprezzare di più quel che siamo e a darci la voglia di sentirci belle: questo è un passaggio obbligato per cambiare la nostra immagine, mai dimenticarlo!



Siamo ciò che mangiamo: se durante le vacanze abbiamo esagerato con i drink, gli aperitivi e le cene con gli amici, il rientro a casa deve essere una buona occasione per disintossicarci. Frutta e verdura di stagione non solo ci proteggono dai malanni con il loro apporto di vitamine e sali minerali, ma contribuiscono a farci ritrovare il buon umore, combattendo la stanchezza, purificando la pelle e aiutandoci a controllare il peso.



Diamoci un taglio: noi donne, ammettiamolo, siamo fatte così: ogni cambiamento epocale della nostra vita viene sottolineato da una nuova pettinatura. Il taglio dei capelli spesso coincide con un taglio netto del passato e una rinnovata voglia di migliorare il proprio aspetto e l'immagine che abbiamo di noi. Per una "rinascita" post vacanze, l'appuntamento dal parrucchiere è d'obbligo!



Il trucco c'è: una nuova acconciatura ci sta, ma anche un nuovo modo di truccarsi può dare risalto al nostro viso e farci essere più alla moda. Le nuove tendenze trucco parlano di naturalità e di nude look: facciamoci aiutare a evidenziare i nostri punti di forza (occhi, bocca, ovale del viso) dal truccatore. Scoprire i piccoli segreti del make up ci consentirà di avere un'arma di seduzione in più e di sentirci più belle. Taumaturgico.



Take it easy: va bene che ci siamo riposate durante le vacanze, ma ripartire coi booster può causare ansia e ritmi del sonno che immediatamente ci fanno tornare ai livelli di guardia. Per non perdere immediatamente i benefici delle ferie, cerchiamo di migliorare la qualità della nostra vita anche con elettrodomestici amici come i robot da cucina non solo ci fanno risparmiare tempo, ma ci consentono di preparare pasti più sani. Un bel vantaggio per la linea… e lo stress!



Tic tac: siamo sempre affannate e con l'orologio in mano: questo ci fa percepire scompigliate e con l'aria sofferente. Imparare a prendersi del tempo per sé non solo migliora la qualità della nostra vita, ma ci regala quell'aspetto soddisfatto e riposato che ci piace vedere negli altri e in noi stesse. Dormire un numero di ore sufficiente dovrebbe essere un must, ma se non ci riusciamo a causa del lavoro o dei figli, ricordiamoci di riposare leggendo un libro, guardando la TV o facendo due chiacchiere con le amiche.



Mens sana in corpore sano: il nostro aspetto fisico dipende molto anche dal nostro stile di vita. Se vogliamo cambiare la nostra immagine, dobbiamo cambiare anche le nostre abitudini. Se a voi, come a me, la palestra risulta noiosa, perché non provare con attività fisiche all'aria aperta come la vela o il golf? Oltre a imparare una nuova pratica sportiva, potrebbe essere l'occasione giusta per fare nuovi incontri... non si sa mai!



Butta via: riorganizzare gli spazi di casa, oltre a eliminare ciò che non serve più o che non ci piace, aiuta a farci sentire più leggere e libere. Fare spazio nell'armadio ci darà la possibilità di riempirlo con capi nuovi: basterà un giro di shopping anche a budget ridotto per affrontare la nuova stagione con un look più fresco e alla moda.



To do list: quanto sono utili i post-it? Sul frigorifero, sullo specchio di casa, sulle finestre della cucina, non importa: per cambiare il nostro modo di essere e di porci fissiamoci degli obiettivi anche minimi e poi appendiamo in bella mostra i nostri successi: un ottimo modo per aumentare l'autostima.



Leggerezza: gli esperti dicono che passeggiare almeno venti minuti ogni giorno non solo combatte l'invecchiamento, ma aiuta il buon umore. Camminare è una vera e propria forma di meditazione perché passo dopo passo la mente diventa più leggera e si ritrova il contatto con se stesse. Una passeggiata quotidiana ci aiuta a far scivolare via lo stress della giornata, a perdere qualche caloria e a ritrovare il sorriso prima di entrare in casa. Il partner ringrazia!