Dieci alimenti amici dei tuoi capelli

07:00 - La salute e la bellezza di una chioma fluente non dipende solo dall’uso corretto dei giusti prodotti e trattamenti di bellezza. I nostri capelli risentono fortemente dello stato di salute generale del nostro organismo e perfino del benessere della nostra psiche e degli stati d’animo quotidiani: condurre una vita sana è dunque il miglior presupposto che una capigliatura ricca e bella. Ci sono però alimenti che più di altri possono dare una mano per rinvigorire i nostri capelli, specie nei periodi in cui ci sentiamo un po’ affaticati, ad esempio nei cambi di stagione. Ecco allora i dieci super alimenti che più di altri sono alleati del benessere della nostra chioma.

I capelli sono costituiti in gran parte da proteine, tra cui spicca soprattutto la cheratina, ma contengono anche sostanze come acqua, minerali, lipidi e pigmenti. Anche se gran parte dell'aspetto esteriore della nostra capigliatura dipende dallo stato in cui si trovano le punte, per la sua salute è molto più significativo lo stato delle radici. Ecco perché l'alimentazione è così rilevante, come sottolineano numerosi recenti studi, tanto che gli hair stylist della catena di saloni di bellezza Everline richiamano l'attenzione sull'importanza di una corretta dieta per avere una chioma sana e disciplinata, e propongono una vera e propria Top Ten di super cibi amici dei capelli.



VERDURE A FOGLIA VERDE – Spinaci, bietole, broccoli e in generale gli ortaggi con foglie di colore verde scuro; sono molto ricchi di magnesio, betacarotene, vitamine A e C, di grande importanza per la produzione di sebo, essenziale per la crescita dei capelli. Favoriscono anche la produzione di altre sostanze, come la cheratina, l’elastina e il collagene, molto importanti per conferire al capello un aspetto lucente SALMONE – ARINGHE – SGOMBRI – Sono ricchissimi di Omega 3, i cosiddetti grassi buoni, sostanze preziose per la buona salute di tutto l’organismo. In particolare aiutano a mantenere integra la cute e a proteggere il cuoio cappelluto.

UOVA – Sono una buona forte di biotina,una sostanza nota fino a qualche tempo fa anche come vitamina H, zinco e vitamine.

POMPELMO ROSA – E’ ricchissimo di vitamina C, molecola fondamentale per la sintesi del collagene, che mantiene sana ed elastica la pelle. Se l’apporto di questa vitamina nella dieta non è sufficiente, cresce il rischio di fragilità capillare, la pelle ha un aspetto spento e opaco, i capelli e le ciglia sono sfibrati e fragili.

FICHI – Sono molto ricchi di ferro e quindi favoriscono la ricrescita. Una carenza di ferro indebolisce la struttura capillare, aumenta per i capelli il rischio di fragilità e quindi aumenta la percentuale di caduta.

FRUTTA SECCA – Le noci, le nocciole e le mandorle, ma anche gli anacardi e le arachidi, sono grandi amici dei capelli grazie al buon apporto di zinco e rame. Lo zinco rende i capelli meno fragili e meno soggetti alla caduta, mentre il rame contribuisce alla sintesi della melanina, il pigmento che colora i capelli e la pelle: la sua carenza può essere responsabile della comparsa precoce dei capelli bianchi.

OSTRICHE – Agiscono sulla regolazione degli androgeni e sono una preziose fonte di zinco, importante per la crescita e la rigenerazione dei tessuti del corpo, tra cui in particolare i capelli.

RISO INTEGRALE – Contiene biotina, come le uova, che incrementa l’elasticità dei capelli e nutre i follicoli piliferi.

FAGIOLI – Importante fonte di proteine, questi legumi sono anche ricchi di zinco e ferro.

LATTE E LATTICINI – Sono la nostra principale fonte di calcio, un elemento essenziale per la salute e la robustezza di ossa e capelli. Via libera dunque a latte, yogurt e formaggi, scelti magari tra le varietà meno grasse per non appesantire la conta delle calorie.