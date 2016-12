Diamanti: il "Re delle pietre" entra anche nelle Spa

LE PROPRIETA' - Secondo gli esperti di cristalloterapia, il diamante è un ottimo aiuto nella cura di alcuni disturbi neurologici, del sistema nervoso e dell'apparato sensoriale. Inoltre aiuta anche il cuore e aumenta la resistenza fisica. La pietra rafforza, inoltre, gli organi secretori e impedisce la formazione di calcoli nei reni; nelle malattie e nei casi di avvelenamento del sangue in generale contribuisce poi all'eliminazione delle tossine dall'organismo. Secondo gli specialisti aiuterebbe addirittura a prevenire attacchi di epilessia: basta indossarlo al polso o tenerlo in tasca. E' utile anche per diminuire l'infiammazione delle ghiandole.



FA BENE ANCHE QUANDO LO SI INDOSSA - “Il diamante influisce positivamente sulla vita delle persone: fa impazzire di gioia quando lo si riceve in dono, fa sognare e desiderare, aiuta ad infondere sicurezza ed alimenta un rapporto - spiega Danilo Giannoni del brand Giamore, uno dei massimi esponenti della lavorazione di diamanti al mondo. Secondo l'esperto i diamanti sono origine anche di importanti benefici sul nostro organismo: "Secondo la tradizione queste pietre hanno la capacità di fugare incubi e abbattere paure ricorrenti. Sanno accendere l'amore e la passione, alimentano la stabilità e la fedeltà. Da secoli in India il diamante viene usato per stimolare la concentrazione, la coscienza di sé e l'elevazione spirituale".



IL TRATTAMENTO – Ma i diamanti sono protagonisti anche di veri e propri rituali di benessere, praticati in molte Spa di lusso. Si comincia ad esempio con un peeling di lusso effettuato con polvere di veri diamanti e noccioli di albicocca, per proseguire con un bagno sontuoso a base di panna e oro. A seguire un impacco per tutto il corpo con rilassante massaggio alla schiena e tempo a disposizione per coccolarsi nel letto ad olio con un bicchiere di champagne accompagnata magari da una praline al cioccolato (da provare ad esempio al Belvita Hotel Quelle di Val Casies, in provincia di Bolzano).

A cura della redazione "Bella più di prima"