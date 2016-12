Dall’incarnato al rosa: l’inverno che fa tendenza

07:00 - “Incarnato”. Quante volte sentiamo ripetere questa parola durante il giorno. Ormai di moda, un trend che lascia un segno anche nel linguaggio comune. Per “incarnato” si intende quel colore base del nude look, che si rifà al naturale colore della pelle. Ma non solo. Da qui partono e possiamo abbinarci poi diverse sfumature, che possono andare dal rosa pesca o pallido all’avorio, fino ad arrivare all’oro. Ma anche di più: energici rosa e rosa fucsia.

Parliamo di make-up, quindi, basi per il trucco, ombretti, fard, rossetti e unghie. Per esempio, nella nuova collezione Chanel make-up autunno-inverno 2014-2015 c’è États Poétiques in cui le tendenze si fanno nude e rigorosamente shimmer, con i due nuovi lip gloss, il bianco latte Rose Reve e un tenue rosa perlato, Songe. Inoltre, per i rossetti ci pensano i prodotti caratterizzati da finish sheer, come Intime, un delicato rosa tenue, Viva, di un sensuale fucsia, Confident, color malva, e Aura, un bellissimo color prugna particolarmente indicato per la stagione invernale. Quindi smalti Vernis e i rossetti Rouge Coco. Nude anche per la nuova collezione Bellezza Italiana di Collistar con i Rossetti Puri, particolarmente idratanti e nutrienti.



Quindi l’attesa linea di Gucci tra cui ci sono: Rose dragée, Spring Rose audacious color-intense lipstick, ispirati al gusto retro ma con un tocco moderno, il rossetto colore intenso labbra audaci avvolge le labbra donando loro un colore seducente e intenso. La formula innovativa del rossetto contiene una miscela di cere e che garantiscono una finitura sofisticata e leggera. Sempre Dior inoltre propone le 14 tonalità di Rouge Baume promettendo una tenuta ideale e labbra levigate, rimpolpate e generose come Star 128: un trasparente madreperlato dai riflessi dorati; Spring 468: un rosa corallo molto delicato; Lili 558: un lampone dal colore pieno di carattere; Diorette 688: di un fucsia acceso.