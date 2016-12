Dai social network i suggerimenti per gli smalti natalizi

Smalti e nail art sono senza dubbio "accessori" fantasiosi in cui possiamo sbizzarrirci nel seguire tendenze o con la nostra creatività. Per il Natale 2014, Dior , con la linea Golden Shock , propone i famosi e sognatissimi Vernis , smalti che cambiano look trasformandosi in boccettine sferiche con dettagli dorati. Sono disponibili in 4 tonalità: Shock , un rosso fuoco, Mirorr , bianco perlato, Gold Equinoxe , oro, e infine Gold Leaf Effect , il top coat con maxi glitter oro ed effetto 3D.

Guerlain propone sulle unghie un oro sensazionale, La Laque Couleur: smalto che si declina in due sfumature in edizione limitata. La tinta 400 Coque d'Or, color oro metallizzato con riflessi, per illuminare le unghie con una patina preziosa e il 901 L'Oiseau de Feu, un top coat sontuoso, da utilizzare da solo, per unghie super luminose, o su uno smalto colorato, per decorarlo con un effetto “foglia d'oro”.

Guerlain offre anche una nuova versione della french manicure, suggerendo di decorare il bordo dell'unghia con queste due nuance, ispirandosi così all'alta gioielleria. Chanel abbina allo smalto Le Vernis Phénix un vero e proprio maquillage per le unghie. Formulato come un trattamento, rispetta la fragile natura delle unghie. Asciugatura rapida e lunga tenuta. Colore estremo e massima brillantezza. Una nota di colore e originalità lo porta Pinterest, il social network. Non solo super stylist o make-up artist famosi. Oggi le idee per il Natale per un total look fresco e particolare si possono condividere in Rete.