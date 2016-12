Cristian Lo Presti: la bellezza in un ballerino? Tutta questione di cuore

Cristian cos'è per te la bellezza nella danza?

A differenza di molti penso non sia solo una questione fisica. Essere alto 1.90, avere le proporzioni giuste o un bel collo del piede aiuta di sicuro, ma un ballerino è davvero bello quando riesce a farti stare bene e ad emozionarti.



E chi più di tutti ha emozionato te?

Potrei dirti miliardi di nomi, da Michail Baryšnikov, Rudol'f Nureev ai grandi dell'hip pop. Di sicuro Giuliano Peparini.



Cosa fa di un ballerino un artista?

È difficile da spiegare, ma l'artista vero è colui che riesce a farti stare estasiato a bocca aperta, e che con la sua arte, gli occhi e i piedi offusca anche i propri difetti estetici. Puoi fare anche tredici piroette e saltare tantissimo, ma nonostante questo non essere in grado di trasmettere nulla. Ecco la differenza fra un ballerino e un danzatore.



E tu ti reputi?

Un danzatore (ride).



Amici ti ha fatto diventare un sex symbol. Ne sei consapevole?

Ti confesso che l'ho scoperto solo una volta fuori dal programma, anche perché ho seguito pochissimo il pomeridiano. Ti racconto un episodio: dopo la mia eliminazione, mentre salutavo mia madre in aeroporto a Catania, è arrivata una signora di 60 anni che mi ha abbracciato ed è scoppiata a piangere, mi viene la pelle d'oca a ripensarci. Sarei ipocrita se ti dicessi che non speravo nella vittoria finale, ma credimi, questo vale molto di più.



Se ti chiedessi il ricordo più bello di Maria?

Maria stessa, è davvero una mamma, una donna buona e umile con un cervello e un'intelligenza pazzeschi. Sa fare bene il suo mestiere e riesce sempre a dire la cosa giusta al momento giusto.



C'è qualcosa che ti ha detto dietro le quinte o durante un fuori onda e che ricordi con particolare affetto?

Appena entrato nella scuola i miei compagni, considerandomi il più scarso, mi nominarono per l'eliminazione. Durante le prove di un sabato lei mi prese da parte e mi disse “tu non sei il più scarso, non lo penso io e non lo pensi neanche tu. Stai tranquillo, respira, vivitela bene e pensa soltanto a ballare”. Non lo dimenticherò mai.



Torniamo a parlare di bellezza. Amici ha cambiato il tuo outfit e il tuo stile?

Io resto sempre lo stesso, jeans, magliettina, sneakers, e piedi nudi quando ballo. Anche se ovviamente adesso cerco di vestirmi il meglio possibile (ride).



Posto che fisicamente sei perfetto, ti senti pronto per la prova costume?

Lascia perdere, oggi sono nervosissimo perché la palestra è chiusa e non posso allenarmi.



Ecco, allora dimmi qualcosa che non ti piace di te allo specchio?

Guarda, il ballerino non si piace a prescindere (ride). Siamo tutti narcisisti e tremendamente autocritici.



Adesso però fuori l'elenco dei complessi.

Fa' così, scrivi: a Cristian non piacciono tante cose di lui. (ride) Lavoro comunque ogni giorno sul fisico, mi piace avere un bel corpo anche perché vuoi o non vuoi essere ballerino significa anche questo. E poi quando sei allenato stai meglio anche di umore.



La cosa che invece ti piace di più? Vietato rispondere gli occhi.

Allora ti dico il colore. Degli occhi (ride).



Gossip a parte, di cui non parliamo, com'è stato condividere Amici con la propria ragazza?

Avere Virginia (Virginia Tomarchio, ballerina della squadra Blu n.d.r.) nel programma mi ha dato tanto, mi ha fatto maturare non solo umanamente, e ha reso l'esperienza ovviamente più bella. Ci sono stati momenti in cui sapere di avere lei accanto mi ha permesso di esibirmi meglio.



Nessuna gelosia?

Io anche se da buon siciliano sono molto geloso amo il detto “vivi e lascia vivere”. Fra i due, lei è sicuramente la più gelosa (ride).



Chirurgia estetica si o no?

Se ce n'è bisogno, qualche piccolo ritocchino ci può stare, me senza esagerare.



Anche per i maschietti?

Assolutamente no, l'uomo non ne ha bisogno. L'unica cosa che deve fare è imparare a stare bene con se stesso.



Prima di salutarci, torniamo a parlare di danza. Prossimi obiettivi?

Diventare un professionista di Giuliano. E poi gli obiettivi di sempre: allenarmi, studiare e migliorare.