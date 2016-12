Crioterapia, quando il freddo fa dimagrire

La crioterapia è utilizzata da tempo in campo sportivo (sotto rigoroso controllo medico), pare essere diventata la nuova tendenza del jet-set per tornare in forma in breve tempo. Una vera e propria terapia "glaciale" che, grazie alle basse temperature, permette al corpo di bruciare fino a 800 calorie in tre minuti.

La tecnica è molto utilizzata soprattutto nello sport, soprattutto da calciatori (fra i sostenitori Cristiano Ronaldo) e rugbisti. Perché, si sa, le basse temperature sono un toccasana per i muscoli. Ma anche l'estetica pare però aver detto sì al ghiaccio sfrenato. Da qualche anno infatti il trattamento è stato preso in prestito e trasformato in una rapida ed efficace soluzione volta alla perdita dei chili di troppo. E in Usa sono tante le attrici ad essere sostenitrici di questa nuova era glaciale della bellezza (da Jessica Alba a Jennifer Aniston a Lindsay Lohan).



IL TRATTAMENTO - La crioterapia consiste nell'immersione in una vasca piena d'acqua e ghiaccio a cubetti. Una variante può essere l'accesso a stanze apposite o l'irradiamento tramite cilindri metallici refrigerati con azoto liquido, sempre sotto la strettissima supervisione di personale medico. Il freddo intenso svolgerebbe un'azione di rinvigorimento del metabolismo, combattendo la cellulite e rinnovando le attività cellulari..

Sarebbe anche un ottimo trattamento per le infiammazioni muscolari.



COME FUNZIONA - Il fisico, sottoposto a freddo intenso, reagisce aumentando la portata del sistema sanguigno, accelerando così il metabolismo. Il ritorno a temperature normali garantirebbe invece il rinnovo cellulare. Provare per credere.



A cura della redazione "Bella più di prima".