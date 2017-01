Creme mani contro il freddo

OCCHIO PER LA QUALITÀ – Attenzione alle creme che contengono siliconi, parabeni e petrolati: scegliere prodotti eco realizzati con materie prime di qualità aiuta la tua salute e l'ambiente. I prodotti cruelty-free non testati sugli animali sono segnalati dalla certificazione, non dimenticare di leggere sempre l'etichetta. Prendersi cura di sé rispettando il mondo diventa un atto di consapevolezza. Sì agli ingredienti naturali come burro di cocco e karitè, ricchi di proprietà e in grado di contrastare l'invecchiamento precoce.



ELISIR NATURALE – L'olio di oliva costituisce un efficace rimedio in grado di nutrire e guarire la pelle, lo sapevi? La pelle del viso e delle mani è più esposta al freddo, per questo a fine giornata c'è bisogno di un massaggio capace di dare sollievo a screpolature e tagli. Versa in una ciotola qualche cucchiaio di miele, aggiungi olio extravergine e latte o yogurt in modo da ottenere un composto fluido, non troppo liquido. Puoi spalmare l'impacco su tutto il corpo, massaggiando nei punti dove senti più fastidio. Il miele è un antiobiotico naturale e aiuta la guarigione dell'epidermide favorendo la cicatrizzazione.



RITO BENESSERE – Non tutti sanno che gli oli vegetali costituiscono la risposta più efficace per la pelle secca e arrossata. Penetrando negli strati profondi, l'olio nutre e protegge la pelle. Prima di andare a letto regala alle tue mani un massaggio lento e in grado di riattivare la circolazione, dalla punta delle dita al gomito. Puoi infilare un paio di guanti da tenere per tutta la notte, un trattamento intensivo in grado di dare sollievo alle mani arrossate.



SAPONE E… - Quando la pelle è secca e rovinata dai tagli lavarsi le mani necessita di qualche attenzione in più. Evita di utilizzare quantità eccessive di sapone e cerca di utilizzare semplice acqua tiepida. Detergenti troppo aggressivi possono danneggiare l'epidermide. Un rimedio della nonna per salvare le tue mani? Prima di lavarle massaggia la pelle con qualche goccia di olio vegetale, le manterrà morbide e idratate. Gli integratori a base di silicio, Omega Tre e Sei aiutano a combattere lo stress ossidativo e rafforzano le barriere naturali. Sì a prodotti a base di camomilla, rosa mosqueta, malva e calendula per ridurre le infiammazioni e nutrire con dolcezza.