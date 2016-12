Coprire gli stravizi di Natale con il giusto fondo

07:00 - Oggi ci occuperemo della nostra pelle e di come coprire gli stravizi di questi ultimi tempi: cioccolati e torroni, panettoni e tutto il resto, che non lasciano scampo. Come prima cosa dobbiamo trovare il colore di fondotinta adatto a noi e come si fa? Semplice, applicate diverse tonalità di fondotinta nella zona bassa del viso, sulla parte esterna della guancia vicino al mento, il colore che scompare è quello che più assomiglia al vostro incarnato, quindi è quello giusto.

Ora stendete il fondotinta miscelato con il fluido che avete usato prima e applicate il correttore sotto gli occhi e su tutti i segni del viso che volete correggere, lasciandolo in posa un minuto, poi picchiettatelo con i polpastrelli. Applicate ora la cipria compatta con un pennello e miscelate sulla mano una matita nera con un po’ di correttore. Questo passaggio serve a rendere più morbida la matita e permettervi di usarla come fosse un ombretto in crema. Applicatela su tutta la palpebra e sfumatela verso l’alto, poi stendete un ombretto rosa solo al centro della palpebra e uno più chiaro sotto le sopracciglia.



Con un ombretto avorio opaco schiarite l’angolino interno dell’occhio e applicate il mascara nero solo sopra. Quando siete molto stanche meglio non truccare la parte inferiore dell’occhio. Applicate l’illuminante sotto gli occhi e un blush color rosa sulla guance. Sulle labbra stendete un gloss rosa e ricordatevi che anche qui vige la regola di prima: quando siete affaticate lasciate le labbra il più naturali possibile.