Con la terra abbronzate anche in inverno

07:00 - Il freddo e la pioggia si sono ormai insidiati nelle nostre giornate, ma non vogliamo cedere all’invero che è alle porte e abbiamo ancora voglia di un po’ di naturale abbronzatura. Siete amanti della terra sul viso come me, ma non sapete come usarla? Ci sono mille modi per inserirla nel nostro make-up quotidiano e non solo quando siamo abbronzate, ecco a voi qualche trucco.

Stendete un fondotinta con i polpastrelli dal centro del viso verso l’esterno. Per trovare quello più adatto al vostro incarnato provatelo tra le guance e il collo. Applicate l’illuminante su occhi, naso e contorno labbra, poi passate alla terra da stendere con un grosso pennello, partendo dagli angoli del viso e non dal centro, per evitare di creare macchie. Stendete un velo di fard arancio in crema sulle guance e passate all’occhio.



Create una linea sottile sopra l’occhio con una matita nera, poi sfumatela nell’angolo esterno come fosse un ombretto, ora applicate sopra la matita nera un altro ombretto di color marrone, fino a metà palpebra e poi aggiungete un ombretto color sabbia nell’angolo interno dell’occhio. Una vera chicca è aggiungere un tocco di terra nell’incavo dell’occhio, otterrete un make-up più armonioso. Stendete ora un mascara nero sulle ciglia sopra e sotto e una matita nera all’interno dell’occhio. Altra chicca di questo make-up è stendere una punta di terra anche sotto l’occhio, fisserete così la matita nera appena messa. Sulle labbra applicate un rossetto chiaro aranciato, definite il contorno labbra con una matita neutra e aggiungete un tocco di gloss.