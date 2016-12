Con la burrata fai il pieno di proteine

07:00 - La burrata è un formaggio a pasta filata prodotto da latte vaccino. La sua particolarità sta nel fatto che è un formaggio a doppia struttura: l'involucro esterno è formato da un foglio di pasta di mozzarella, che racchiude un cuore di pasta sfilacciata e panna. Insomma, una vera squisitezza, che oggi vi proponiamo in una ricetta d’autore.

LE PROPRIETA’ - E’ simile alla mozzarella, ma il contenuto di grassi raggiunge il 19-20% con un apporto calorico di oltre 350 kcal ogni 100 g. I valori nutrizionali della burrata sono importanti per l'apporto di proteine di elevata qualità biologica, calcio altamente assimilabile e vitamine B1, B2, PP ed A. Contiene inoltre buone quantità di sodio, potassio e fosforo.



LA RICETTA: MILLEFOGLIE DI PORCHETTA CON STRACCIATELLA DI BURRATA (gentilmente offerta da Aldelio di Osteria Pucci - Roma). Cuocere a bruschetta tre fette di pane e ungerlo. Scaldare nel forno (bastano pochi minuti) 100 grammi di porchetta e adagiarle sulle fettine di pane. Alla composizione aggiungiamo una foglia (in totale ne occorrono 50 grammi) di lattuga condita con sale e olio. Prendere 40 grammi di burrata, sminuzzarla e adagiarne un cucchiaio in cima alla composizione. Terminare con una fetta di pane, ripetere l'operazione con le altre bruschette e servire con un filo d'olio. LA RICETTA PASSO PER PASSO.



IL CONSIGLIO VELOCE - Per gustare in maniera ottimale la stracciatella di burrata, basta davvero poco: pomodoro e basilico rendono il piatto ricco e colorato.