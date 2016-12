Cioccolato, prezioso anche in cosmesi

07:00 - Solo a parlarne ne viene già voglia. Il cioccolato è uno di quegli alimenti che per i golosi è proprio irrinunciabili. E con l’arrivo dell’inverno diventa quasi un bisogno. Alimento considerato uno dei più amati al mondo, è sempre stato considerato un peccato di gola, ma se consumato nelle giuste quantità in realtà apporta notevoli benefici. Oltre a essere un potente antidepressivo, in quanto stimola i neurotrasmettitori come la serotonina, è anche un alimento completo: contiene vitamine, sali minerali, potassio, magnesio, ferro e fosforo, che lo rendono un alimento energizzante adatto a combattere il senso di stanchezza, lo stress e ad aumentare la concentrazione. Anche nella cosmesi oggi è molto usato, tanto da parlare anche di cioccolatoterapia.

Il cioccolato è ricco di flavonoidi, potenti antiossidanti che permettono di contrastare i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cutaneo, e di ridurre i problemi cardiovascolari e dunque il rischio di infarto. I flavonoidi, inoltre, svolgono un’azione antiinfiammatoria. Uno dei flavonoidi è l’epicatechina che, oltre ad avere un forte potere antiossidante, contrasta il colesterolo cattivo. Tuttavia, secondo recenti studi le potenzialità antiossidanti delle epicatechine sarebbero inibite dall’eventuale consumo di latte associato a quello della cioccolata e quindi assenti nella cioccolata al latte. Il cioccolato è oggi molto usato in cosmesi e vi sono infatti in commercio molti prodotti a base di burro di cacao, dalle proprietà emollienti e nutrienti, creme e olii per corpo, ma anche per viso e capelli.



Contrasta il rilassamento cutaneo, la perdita di tono e inestetismi come smagliature o cellulite, migliora la circolazione sanguigna e nutre e idrata la pelle. È possibile anche creare prodotti fai da te a base di cioccolata, per esempio un buon balsamo per le labbra e bastano veramente pochissimi ingredienti: mezzo quadratino di cioccolato; un cucchiaino di burro di karitè; un cucchiaino di miele. Sciogliere il cioccolato a bagnomaria e amalgamare bene tutti gli ingredienti. Fare solidificare il tutto e iniziate a proteggere la pelle delle labbra in previsione dell’arrivo della stagione invernale.