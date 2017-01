Cinque tendenze beauty per il 2017

Cinque tendenze beauty per il 2017Parola d'ordine: scalare - Si sa, le tendenze beauty non possono prescindere dai capelli. Il trend del 2016 è stato il taglio medio, preferibilmente scalato e molto mosso. Si tratta di un taglio in grado di valorizzare il viso e di togliere anche qualche anno dalla carta d'identità. A patto che sia eseguito con cura e che sia ben tenuto. Il bob, short o long, si rifarà vivo anche nel 2017. Con una regola d'oro: sfilare, sia le lunghezze sia le frange. E se si amano i capelli lunghi? Niente paura: le tendenze parlano di chiome dalle lunghezze anche maxi ma molto vaporose e mosse. I colori? Grande rilancio del biondo.



Stop alle ombre - Ottime news in arrivo per le meno esperte di make-up. Pare sia terminata la stagione del contouring e dello strobing a ogni costo. Il 2017, soprattutto per la primavera-estate, parla di naturalezza e di luminosità. Ma naturale non significa privo di personalità. Il volto, infatti, va curato e l'incarnato reso perfetto nella sua base, illuminato dalla tecnica del "lustre". Un ruolo di primo piano sarà ricoperto da ciprie e blush. L'idea è ispirarsi alle icone come Linda Evangelista nei suoi anni d'oro: aspetto sano e seducente. I toni da rispolverare sono quelli pastello e nude, mentre durante l'inverno si manterrà sulla cresta dell'onda la tonalità purple per le labbra.



Orecchini e punto vita - Il mondo beauty non può prescindere dall'accessorio giusto. Nel 2017 vedremo il ritorno degli orecchini, soprattutto nelle loro versioni più creative. Quindi, via libera ai maxi-bijoux floreali ma anche geometrici. Gli orecchini ben risaltano con gli short bob e i long bob di stagione. Insieme al revival dell'orecchino, torna anche la cintura in tutta la sua femminilità. Perciò, via libera alle vite strizzate negli abiti o nelle camicie. In tal senso, è importante iniziare a curare l'alimentazione e dedicarsi alla forma degli addominali per poter conquistare il cosiddetto vitino da vespa.



Marrone cioccolato - E le mani? Il colore del 2017 pare sarà il marrone cioccolato, una nuance sensuale ma anche estremamente elegante. Per le più trasgressive e per le più giovani, tornerà prepotente anche il blu notte. La nail art sarà protagonista anche del nuovo anno, con sorprendenti variazioni geometriche.



Glitter - Anche lo sguardo avrà un ruolo di primo piano nel 2017. La tendenza è uno smoky eyes ma giocato su toni come il rosa quarzo o l'azzurro. E...benvenuti brillantini. Una delle tendenze che si affermerà, e che già è stata protagonista dell'autunno-inverno 2016, si chiama glitter cut crease. Ovvero: una cascata di glitter sulle palpebre.