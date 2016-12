Ciglia: voluminose e black per tutto il giorno

07:00 - Sopracciglia e ciglia, il must dell’autunno. Se le prime saranno folte e anni ’80, molto chiederemo alle nostre ciglia. Il meteo non è certo dalla nostra parte, con questi bruschi cambiamenti tra sole e ribaltamenti immediati in piogge fitte. Così il nostro mascara dovrà essere a prova di ogni stress climatico e stagionale. Tendenzialmente dovranno essere folte e “resistenti”.

Tra le novità troviamo il mascara Grandiose di Lancôme, che si presenta con packaging particolare: il contenitore a forma di ampolla ha un tappo trasparente, che custodisce una rosa nera. Inoltre, lo stelo (o scovolino) è ricurvo, che potremmo definire “a collo di cigno”, per arrivare proprio su tutte le ciglia, accarezzandole una a una, e per dare modo al mascara di dare più effetti, in base a come si preferisce, che sia volumizzante o incurvante e decisamente black. Tra tutti troviamo anche il Baby Doll di Yves Saint Laurent: audace. Preciso.



La nuova attitudine dello sguardo. La seduzione avvolge ogni ciglia. Uno sguardo profondo, che cattura la luce. Un applicatore microsfaccettato, che definisce le ciglia una a una: moltiplicate, ridisegnate, esaltate. Occhi che catturano l'attenzione. Una sensualità apparente innocente. Abbagliante. Decisamente nero, invece, è il Noir Couture Volume di Givenchy, creato da Nicolas Degennes, è il nuovo elemento essenziale nella “valigetta” del trucco occhi. Sinergia ideale di un applicatore dal design esclusivo e di una texture innovativa, il nuovo mascara firmato Givenchy spinge oltre i limiti dello stile per un volume immediato e uno sguardo sofisticato. Altro mascara novità è il Perversion di Urban Decay, per uno sguardo voluminoso, tenebroso, audace. Il mascara Perversion scivola sulle ciglia e le avvolge col suo nero intenso ultra sexy per tutta la serata. Lo spazzolino a spirale, unito a pigmenti triple black e a una formula ultra nutriente che modella, separa e allunga le ciglia una a una.