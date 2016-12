Cena di lavoro o evento mondano? Ecco il make-up perfetto

07:00 - Mi è capitato spesso di avere una cena di lavoro, magari anche importante, e di non sapere come truccarmi o come vestirmi. Secondo me la sobrietà vince sempre, ma anche troppa austerità non va bene, insomma: ci vuole una via di mezzo, quel famoso centro, che è sempre così difficile da trovare in tutte le cose. Quindi, ecco un trucco adatto a voi, che siete sempre in giro e che spesso avete cene di lavoro: un make-up perfetto per tutti i vostri “affair”.

Stendete il fondotinta su tutto il viso con un pennello o con i polpastrelli, dal centro verso l’esterno, poi applicate l’illuminatore sopra e sotto gli occhi. Per una base leggera sugli occhi, l’illuminatore è tutto quello che vi serve, potete anche abbondarne nel caso ne aveste bisogno, tanto non crea stratificazioni. Ora applicate la cipria in polvere con un piumino, tamponando bene anche sugli occhi, poi stendete un velo di fard su guance, mento e fronte; questo passaggio serve a togliere la stanchezza dal viso.



Ora miscelate un ombretto verde militare con un po’ d’acqua e applicatelo su tutta la palpebra, sfumandolo verso l’alto, poi aggiungete un ombretto verde più scuro solo nella parte esterna dell’occhio e una matita verde nella parte inferiore. Un’alternativa facile all’eyeliner? Applicate sull’occhio un ombretto bagnato con un pennellino, la resa e ottima ed è anche molto più semplice. Stendete ora il mascara verde volumizzante sopra e sotto e definite il make-up degli occhi con un tocco di illuminante. Sul contorno labbra stendete una matita rosa chiaro e uno smalto rosa per labbra.