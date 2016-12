Caponatina di verdure: energia e benessere a 360°

L'INGREDIENTE DELLA BELLEZZA – La melanzana è ricca di sostanze nutritive ed è un alimento a basso contenuto di calorie. Nelle zucchine troviamo il potassio, fosforo e sodio, mentre tra le vitamine troviamo la A, le vitamine B1, B2, B3, B5, B6 e la vitamina C. I pomodori sono, invece, ricchi di vitamina C e di licopene, due antiossidanti importanti per la pelle e per la salute del corpo. Le patate, infine, sono ricchissime di vitamine del gruppo B (B3, B5, B6), vitamina C, K e J.



LE PROPRIETA' - La melanzana riduce il contenuto di colesterolo nel sangue e, grazie al suo elevato contenuto in potassio è adatta per chi soffre di crampi muscolari. E' anche fra i "super cibi" per combattere la cellulite. Le zucchine hanno diverse proprietà salutari: in primis hanno un'azione diuretica, lassativa e antinfiammatoria. Il pomodoro, invece, è amico della pelle: contrasta l'invecchiamento cellulare, oltre ad abbassare i livelli di colesterolo. Infine, la patata, è un alimento dall'alto potere disintossicante e depurativo: il suo succo viene considerato un toccasana contro la gastrite e le patologie dell'intestino.



LA RICETTA: SPAGHETTI CON CAPONATINA DI VERDURE (gentilmente offerta da Aldelio di Osteria Pucci - Roma) Tagliate a cubetti una melanzana, una patata, due pomodori e due zucchine. Fate un soffritto con aglio, olio e peperoncino. Mettete prima le melanzane e, quando iniziano a dorarsi, procedere con le patate, le zucchine, e infine quando tutte sono quasi dorate e morbide, terminare con i pomodori. Attenzione a non renderle croccanti. Aggiungete, infine, mezzo bicchiere d'acqua. Nel frattempo fate bollire l'acqua e aggiungetevi 500 grammi di spaghetti. Mentre la cottura procede, tagliate quattro alici del mar Cantabrico a piccoli pezzi, da aggiungere a crudo nelle verdure. Quando la pasta sarà cotta, scolatela e aggiungete le verdure. LA RICETTA PASSO PASSO.



IL CONSIGLIO VELOCE – Se siete di fretta e non avete tempo di cucinare la pasta, basta unire la caponata ad una semplice ma gustosa bruschetta.