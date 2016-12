Capodanno: ecco un make-up da urlo

07:00 - Ho un make-up sensazionale da proporvi per Capodanno, piuttosto elaborato, ma di grande effetto. Cena tra amici, festa in discoteca, cenone al ristorante, il trucco che vi propongo oggi si adatta a ogni tipo di festeggiamento. Vi dico subito che questo make-up necessita di due correttori, uno color albicocca da stendere sulla parte inferiore dell’occhi e uno più chiaro da usare sopra l’occhio per togliere i segni di stanchezza e i rossori del freddo.

Stendete ora la cipria e passate subito all’eyeliner, fate una bella linea sottile che diventerà più decisa verso l’esterno dell’occhio, poi applicate una matita nera nella piega naturale della palpebra e sfumatela con il pennello. Ora passate all’ombretto nero-blu, che applicherete sopra la sfumatura della matita, dando al vostro trucco un effetto anni ’70. Ora tracciate una linea decisa con la matita nera sotto l’occhio e sovrapponete l’eyeliner.



Se mi avete seguita fin qui siete a buon punto. Ora stendete la matita nera anche all’interno dell’occhio, sopra e sotto, e applicate un ombretto bianco al centro della palpebra, mascara in abbondanza e passate di nuovo all’illuminante chiaro, per ridefinire il contorno dell’occhio. Sempre picchiettando. Sulle guance un tocco di fard rosato appena accennato ed eccoci alle labbra: stendete prima una matita rosa, poi un rossetto fucsia, correggete con l’illuminante se serve, ed eccovi pronte per la vostra serata. Lascerete tutti senza parole e buon 2015 a tutte!