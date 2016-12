Capelli: una frangetta per i mesi dell’inverno

I grandi protagonisti della stagione fredda in arrivo sono i tagli corti, particolarmente focalizzati sulla frangetta, che mette in risalto gli occhi e valorizza il profilo. Il taglio corto snellisce il collo e aiuta a valorizzare la forma dei colli dei cappotti e le scollature degli abiti. "Un altro taglio assolutamente da sfoggiare - aggiunge Giancarlo Nardi, fondatore di Nardi Day Spa - è il classico carré, con lunghe ciocche asimmetriche che accompagnano il profilo. Ma il vero è proprio must sarà la frangia, che aiuterà a correggere le attaccature più o meno basse sulle tempie e a rendere lo sguardo più intrigante".



Colori - Si conferma la tendenza che consiglia di mantenere l'attaccatura più scura rispetto alle punte. Queste saranno sfumate magari "scegliendo fra i toni del nocciola, del tabacco sino ad arrivare ai biondi che schiariscono il viso. Giocando semplicemente con colore e taglio sarà esaltata ancora di più la bellezza naturale, in un look curato ma al contempo semplice", sottolinea l'hairstylist Alessia Nardi.



Un'app per un trucco perfetto - Tra gioco e bellezza le app sono sempre più al servizio degli utenti e nascono applicazioni che riescono a rendere bella ogni donna applicando il make up senza truccarsi davvero. La tecnologia oggi permette di lavorare sulle foto scattate elaborandole in tempo reale. "Gli algoritmi di riconoscimento facciale - spiega l'AD di App To You Lorenzo Pellegrini - permettono di identificare un viso e i suoi elementi al fine di colorare occhi, labbra e proporre stili diversi di makeup. E' il caso della app "Perfect365", che ha al suo attivo più di 65 milioni di utenti. L'altro importante strumento è quello della realtà aumentata che permette di posizionare sul viso (o sul corpo) elementi in tempo reale, sperimentando "live" su se stessi accessori, gioielli, occhiali ecc". E poi, chi lo sa, magari il virtuale può ispirarvi per il reale!



A cura della redazione "Bella più di prima"