Capelli: basta ai tagli selvaggi, via libera al carré

Roberto Carminati non ha bisogno di presentazioni, ma noi ci proviamo ugualmente. Hairstylist, tutor del programma “Detto Fatto” di Rai 2 e consulente d'immagine di star della tv e del cinema nazionale ed internazionale, è un grande esperto di acconciature, oltre che appassionato di architettura: nelle sue creazioni si ispira spesso, infatti, ai capolavori degli "Archistar" contemporanei più famosi. Eclettico e desideroso sempre di affrontare nuove sfide, Roberto ha deciso di cimentarsi anche con la scrittura. "Biondo Platino. Il colore dei Sogni" (Edizioni Efesto) segna il suo esordio letterario. L'abbiamo intervistato per strappargli qualche previsione in fatto di capelli e acconciature, per quel che sarà nelle prossime settimane, tra mesi freddi e vip da "followare".



Quali tagli vedremo nella prossima stagione autunno/inverno?.

Nella prossima stagione il taglio che spopolerà, sarà sicuramente il carré o bob, in tutte le sue possibili declinazioni: bob, long bob, wave long bob, asimmetrico e ancora con frangia per esaltare sguardo e linee orizzontali del viso. Come l'ormai iconico bob da me realizzato per la bellissima ex ministro Mara Carfagna. Mentre le giovanissime che hanno lineamenti del viso regolari, potranno anche osare con i tagli "boysh", ultracorti e azzardati, stile "boy", appunto! Altro elemento distintivo sarà il colore, da abbinare ai tagli per esaltare forme e volumi. In ogni caso il diktat della stagione fredda sarà: capelli sani e curati! .



Capelli in, capelli out: al termine delle vacanze estive, quali acconciature sono promosse e quali bocciate?.

Direi che è "out" tutto ciò che è spettinato, selvaggio e che conferisce un look più da mare, quindi non adatto alla routine cittadina. Sicuramente "in", capelli composti, fonati, bei colori, prendendo spunto anche dai personaggi che vediamo in TV che durante le trasmissioni sfoggiano sempre delle teste impeccabili. Si anche al mezzo chignon alto, che sta spopolando tra uomini e donne: sia fatto su tagli undercut (più lunghi sopra la testa e rasati sotto) sia su capelli lunghi, raccogliendo solo la parte superiore. In sostanza: abbandonare assolutamente il look savage e tornare ad uno più metropolitano..



Muse nello spettacolo: a quali donne ispirarsi per un taglio davvero bello e particolare? Quali invece sono da evitare?.



Direi che in sostanza dipende dalla propria personalità e dall'immagine che si vuole dare. Comunque tra le tante donne dello spettacolo direi che da sempre una delle più imitate in fatto di capelli è Paola Barale, in particolare il suo "look avventura" che sfoggia nel reality "Pechino Express", seguita dall'immortale caschetto di Mara Carfagna che io stesso ho realizzato per lei o dalla versione più lunga, in gergo LOB, sfoggiato da Charlize Theron al Festival di Sanremo. Le più giovani invece potrebbero prendere ispirazione dal lungo super composto e ordinato della fashion blogger Chiara Ferragni, reso vibrante da un gioco di ombre, o dai look scalati di Cara Delevingne, protagonista del film "Città di carta".

A cura della redazione "Bella più di prima"