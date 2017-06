Capelli arcobaleno: il nuovo trend da mettersi in testa

I colpi di sole e le meches tono su tono? Sono da archiviare. Anche lo shatush è ormai superato: le ultime tendenze per i capell i sono veramente di tutti i colori. Dopo la capigliatura dalle sfumature pastello del cosiddetto “holographic style”, lo stile olografico, le chiome che si illuminano al buio di colori fosforescenti, arrivano adesso i capelli arcobaleno, che promettono di accendere di allegria i nostri look estivi anche un tocco di stravaganza.

L’idea è di applicare sulle chiome con le tinte dell’arcobaleno, in modo da riprodurne le sfumature che passano da un colore all’altro, sia in senso verticale che orizzontale. La colorist Aura Friedman spiega che l’idea è ricreare sui capelli l’effetto che ha un raggio laser quando colpisce una superficie. In effetti è come se i capelli fossero immersi in un arcobaleno 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e l’effetto è davvero magico.