Capelli, (ac)conciamoli per le feste

Osserva le regole: la numero uno è fissare un'appuntamento col parrucchiere prima di trovarci oberate dalle cose da fare e soprattutto prima che il coiffeur ci risponda che ha l'agenda impegnata da qui all'anno nuovo... sarebbe piuttosto frustrante.



Guarda e copia: per accorciare i tempi, diamo un'occhiata in giro e cerchiamo di capire su cosa desideriamo orientarci rispetto a taglio, colore e look. Dopo aver trovato l'ispirazione, occorre capire se lo stile scelto per le feste si addice al nostro viso. Non sempre quello che abbiamo adocchiato poi ci sta effettivamente bene, semplicemente perché non abbiamo mai tempo da dedicarci per fare esperimenti col risultato che ci conosciamo poco.



Viso lungo: se il nostro viso è di forma allungata qualsiasi acconciatura si scelga sarà idonea, purchè si abbia l'accortezza di lasciare qualche ciocca libera di incorniciare il volto dando armonia e proporzione ai lineamenti.



Viso tondo: qualche regola generale va tenuta presente. Se il viso è paffuto, si può optare per una coda semplice e dritta, evitando acconciature eccessivamente voluminose e piene di boccoli tipo "Shirley Temple style" che farebbero risaltare la rotondità del nostro viso.



Mai senza: qualunque sia il look che sceglieremo, bisogna munirsi di tutto il necessario per l'acconciatura: elastici, forcine, accessori vari come clip e fascette. Fermacapelli e cerchietti con qualche strass, perla o paillettes rendono il look subito molto scintillante.



Vai con le prove: dopo aver scelto l'acconciatura, occorre fare le prove per evitare di perdere troppo tempo quando arriverà il fatidico giorno di Babbo Natale. Specchio e video tutorial saranno i nostri migliori alleati... incrociando le dita, tutto dovrebbe andare per il meglio.



Last but not least: il trucco c'è e si deve vedere, nel senso che il make-up sarà fondamentale per regalarci immediatamente un look glamour che ci farà sentire belle e fashion. Evviva le feste!