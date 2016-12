Broccoli e verdure per proteggere l'organismo

L'INGREDIENTE DELLA BELLEZZA – Il broccolo è una varietà di Brassica oleracea, ossia quella grande famiglia di piante, conosciute comunemente come cavoli, che abbraccia numerosissime varietà e tipologie. La parte che si mangia di questo tipo di ortaggio non è la foglia, bensì le infiorescenze non ancora mature. Diffuso già all'epoca romana, viene coltivato in tutto il mondo, nonostante sia originario dell'area mediterranea.



LE PROPRIETA' - I broccoli appartengono alla famiglia delle Crocifere. Sono ortaggi ricchi di sali minerali, specialmente calcio, ferro, fosforo, e potassio. Contengono anche vitamina C, utile a prevenire patologie quali malattie cardiache e osteoporosivitamina B1 e B2, fibra e sulforafano, una sostanza che previene la crescita di cellule cancerogene e agisce proteggendo l'organismo dai tumori intestinali, polmonari e del seno. I broccoli contribuiscono a combattere anche la ritenzione idrica, facilitando l'eliminazione delle scorie.



LA RICETTA: SCHIACCIATINE DI BROCCOLETTI, NOCI E UVETTA CON TORTINO DI QUINOA E CAPONATINA DI VERDURE (gentilmente offerta dal ristorante vegetariano Il Margutta - Roma) Emulsionare in un mixer 200 grammi di basilico e altrettanti di prezzemolo, con un filo di olio e acqua bollente, sale e pepe. Cuocere al vapore 200 grammi di broccoli romani e 120 grammi di broccoletti a foglia. Mettere altri 80 gr. di broccoli a fiore in una ciotola con 40 grammi di uva passa, 40 grammi di noci, sale e pepe, 400 grammi di pane grattugiato e impastare. Formare dei dischi di circa 6 cm di diametro e spessi 2 cm; panateli usando acqua e farina invece delle uova, per rispettare la natura vegana del piatto, quindi friggere in olio lasciando le schiacciatine dorate. A parte ammorbidite per 15 minuti in acqua 150 grammi di quinoa, quindi cuocete in acqua salata lasciando al dente e saltatela con fiori di broccoli, olio evo, sale e pepe. A parte ancora fate una dadolata di zucchine, melanzane, peperoni (servono 80 grammi per ogni ingrediente) e saltateli in padella con uno spicchio di aglio vestito poi insaporiteli con il basilico, l'uva passa e aggiustate di sale e pepe. Prendere un coppapasta di circa 6-7 cm e formare dei tortini con la quinoa e le verdurine saltate. Adagiarvi accanto le schiacciatine e decorare con l'emulsione alle erbe. LA RICETTA PASSO PER PASSO



IL CONSIGLIO VELOCE - Per far mangiare i broccoli anche ai vostri bambini, ecco un contorno velocissimo: in una padella mettete a imbiondire in poco olio scalogno, pancetta e speck, il tutto tagliato a dadini. Quando iniziano a dorare unite i broccoletti a fiamma vivace e fate cuocere per 10 minuti a fiamma media.