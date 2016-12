Botox: tutto ciò che c'è da sapere sulla punturina “spiana rughe”

Si prospettano tempi duri per gli esperti di medicina estetica: nelle ultime settimane sono numerosi i casi di interventi e ritocchi finiti in prima pagina per il loro esito drammatico a seguito di abusi e di errori. Ma non serve a nulla demonizzare la tossina botulinica:: l'importante è conoscerne bene i pro e contro. Ecco i consigli dei massimi specialisti americani.



CHE COS'E'? - Botox è il nome commerciale di un farmaco a base di tossina botulinica di tipo A, prodotta dal batterio che provoca il botulismo alimentare contaminando gli alimenti. Iniettato in piccole dosi rilassa i muscoli con effetti che possono durare anche per diversi mesi, e bloccando alcuni segnali chimici provenienti dalle terminazioni nervose, induce una paralisi muscolare mirata. I farmaci a base di tossina botulinica sono di due tipi, il Botox e il Botox cosmetico: il primo è usato in medicina, il secondo in estetica.



BOTOX "SI'" - La Food and Drug Administration, organismo di controllo americano per tutto ciò che concerne la salute, ha approvato il Botox come terapia temporanea per le rughe d'espressione tra le sopracciglia, di intensità da lieve a grave. Ma può anche essere usato per le zampe di gallina e per le rughette della fronte. Non è efficace invece contro le rughe causate dal sole, ed è poco consigliato per quei solchi vicino alla bocca. Il costo ed il prezzo delle iniezioni di tossina botulinica dipendono dal numero di zone che vengono trattate e può variare tra 150 e 500 euro.



I RISCHI DELL'INTERVENTO - Occorre monitorare costantemente il viso dopo una iniezione. E sarebbe opportuno chiamare uno specialista appena subentra anche soltanto uno di questi problemi: debolezza muscolare, problemi alla vista, difficoltà a parlare o deglutire, nel respirare e perfino nel controllo della vescica. La tossina botulinica inoltre può scatenare reazioni allergiche, dal prurito al gonfiore, eruzioni cutanee, dolori al torace e al volto, sintomi parainfluenzali, convulsioni. Il Botox deve essere usato solo da medici competenti perché, se somministrato in modo scorretto, può essere pericoloso.



BOTOX "NO" - L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha ribadito che, in Italia, il trattamento al botulino può essere usato solo per le rughe glabellari, cioè quelle verticali che "nascono" tra le sopracciglia, e che ogni altro uso potrebbe esporre i pazienti a rischi di diversa natura. I medici di norma sconsigliano di usarlo durante la gravidanza o l'allattamento. I risultati, comunque, non sono definitivi: dopo 3-6 mesi gli effetti del botulino iniziano a scomparire. Inoltre diffidate delle offerte che circolano su internet che annunciano sconti sino al 60-70%: ricordate che con la salute non si gioca.



A cura della redazione "Bella più di prima".