Bollito di manzo alla "Picchiapò": fai il pieno di proteine

La carne è da sempre considerata uno dei principali alimenti per la nutrizione tanto che in passato costava molto più del pesce. Oggi, però, ha perso parte della sua popolarità sia per l'affermarsi di nuovi regimi alimentari vegetariani, sia perché alcuni nutrizionisti l'hanno accostata a patologie cardiovascolari ed oncologiche. Eppure bisogna ricordare che il consumo di carne è importante.

L’INGREDIENTE DELLA BELLEZZA – La carne di manzo è ricca di proteine, sali minerali, quali ferro, potassio e magnesio, e di vitamine, soprattutto del gruppo B.



LE PROPRIETA’ - Nonostante siano presenti anche i grassi saturi che fanno alzare colesterolo e trigliceridi, mangiare carne 2-3 volte a settimana dona salute ed energia. Qella di manzo, in particolare, possiede un contenuto di ferro più alto rispetto agli altri tipi di carne.



LA RICETTA: BOLLITO ALLA "PICCHIAPO'" - (gentilmente offerta da Osteria Pucci - Roma) Mettere a bollire mezzo chilo di manzo con 1 costa di sedano, 1 carota e mezza cipolla: a cottura completa, lasciar freddare e tagliare a fettine. Cuocere ancora a fiamma bassa in un leggero soffritto di aglio, olio e peperoncino, pomodoro e la cipolla. Regolare di sale, fino a quando il pomodoro sarà cotto e la cipolla appassita. LA RICETTA PASSO PER PASSO.



IL CONSIGLIO VELOCE - In alternativa, per una ricetta veloce, tagliate il manzo in sottili fettine e fatele cuocere in una padella con un filo di olio e un po' di aglio: aggiungetevi pan grattato, prezzemolo, pepe, così da aromatizzarlo e dare nuovo sapore in pochissimo tempo.