Body painting: gli artisti che colorano il corpo

10:06 - Sono belle e colorate dalla testa ai piedi le modelle che hanno partecipato al party organizzato per celebrare il 30° anniversario di "Make Up For Ever". Modelle e artisti si sono dati appuntamento a Milano per una grande festa in cui sono stati realizzati splendidi capolavori sotto gli occhi ammirati di un folto pubblico.



I make up artist del brand provenienti da diverse città d’Italia si sono esibiti nella realizzazione di cinque opere di body painting dedicate al tema “colore”: due opere d’arte a corpo intero firmate da Sonia Maccapani ed Elena Bettanello e tre creazioni realizzate da Sybil Gautheron, Emanuela Boi, Chiara Di Felice, Huda Al Khaiat, Luca Govoni, Eleonora Volpi.